Pensione docenti e ATA 2026: come scegliere la strada giusta tra le 7 possibili

E' in corso la finestra per fare domanda per le pensioni scuola 2026: c'è tempo fino al 21 ottobre 2025 e le vie possibili per smettere di lavorare sono 7. Ecco come inoltrare la richiesta nei tempi e nei modi giusti