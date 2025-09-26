Pensione anticipata e più alta tramite il riscatto gratis della maternità

“Gentili esperti, sono una donna di 67 anni appena compiuti. Purtroppo ho solo 18 anni di contributi versati e mi hanno detto che non potrò andare in pensione. Lo hanno confermato sia l’INPS sia il mio Sindacato, tanto che mi hanno fatto presentare domanda di Assegno Sociale.

Tuttavia, leggendo una guida sulla maternità, mi è sembrato di capire che, al tempo delle mie tre gravidanze, pur non lavorando perché casalinga, potrei avere diritto alla contribuzione figurativa. Non so se mi basterebbe a raggiungere i 20 anni richiesti, ma credo sia importante recuperare il più possibile. Se riuscissi ad avvicinarmi alla soglia, potrei poi integrare con versamenti volontari.

Versare pochi mesi è molto diverso che dover coprire due anni interi. Potreste spiegarmi se davvero ho questo diritto e come funziona la procedura?”

Pensione anticipata e più alta tramite il riscatto gratuito della maternità

Le misure che consentono alle lavoratrici di anticipare la pensione, ottenere un assegno più alto o incrementare il proprio montante contributivo sono numerose.

Le lavoratrici contributive pure (cioè con il primo accredito successivo al 31 dicembre 1995) possono sfruttare uno sconto fino a 16 mesi sull’età pensionabile: 4 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di 4 figli.

I figli possono agevolare anche l'uscita con Opzione Donna, permettendo di anticipare l'età pensionabile fino a 59 anni per caregiver e invalide.

Inoltre, sul sito dell’INPS è attivo il servizio che consente alle lavoratrici madri di presentare la domanda per l’accredito dei contributi figurativi per i periodi di maternità avvenuti al di fuori del rapporto di lavoro.

In pratica, è sufficiente presentare domanda per ottenere questo riconoscimento.

Ma in che cosa consiste, concretamente, questo vantaggio?

Un ulteriore vantaggio per le lavoratrici madri

Secondo l’articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001, le lavoratrici che hanno almeno 5 anni di contribuzione effettiva possono richiedere l’accredito gratuito della contribuzione corrispondente ai periodi di maternità obbligatoria (5 mesi), anche se avvenuti fuori dal rapporto di lavoro.

Il beneficio è accessibile alle lavoratrici iscritte al FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) o a una delle forme previdenziali che rientrano nell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria).

Si tratta quindi di un riscatto gratuito, senza alcun onere a carico della lavoratrice. Riscatto valido per coprire periodi di maternità non coperti da alcuna contribuzione in altri fondi previdenziali.