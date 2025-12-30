Addio a Quota 103, ormai ufficializzato dalla manovra di Bilancio. Il governo ha messo un freno alle misure “a quota” iniziate con Quota 100 nel 2019, proseguite con Quota 102 nel 2022 e poi con Quota 103 fino a oggi. Non ci saranno più strumenti che consentono, sommando età e contributi, di andare in pensione in anticipo rispetto ai requisiti ordinari.

Con l’addio a Quota 103 resta una sola misura che permette di beneficiare del cosiddetto bonus Giorgetti sullo stipendio, rinviando l’uscita dal lavoro. Un bonus che si traduce in uno stipendio netto più alto per chi, pur avendo maturato il diritto alla pensione, sceglie di posticiparla.

Dal 2026, infatti, solo la pensione anticipata ordinaria consente di sfruttare questo beneficio.

Pensione anticipata? Ecco a chi conviene rimandare l’uscita grazie a bonus e agevolazioni

Con Quota 103 e con la pensione anticipata ordinaria è stato possibile utilizzare il bonus Giorgetti, una misura che ha riportato in primo piano uno sgravio contributivo utile ad aumentare lo stipendio semplicemente rinunciando, temporaneamente, alla pensione. Una misura che richiama quanto già avvenuto in passato con il cosiddetto bonus Maroni, introdotto da un governo Berlusconi.

In pratica, al lavoratore viene concessa la possibilità di scegliere se andare subito in pensione oppure restare al lavoro ottenendo uno stipendio più elevato. L’aumento deriva dal fatto che, normalmente, il lavoratore versa all’INPS contributi per il 33% della retribuzione. Ma solo il 9,19% è a suo carico, mentre la quota restante è sostenuta dal datore di lavoro. Chi opta per il bonus Giorgetti non versa più la propria quota, e lo stipendio netto aumenta proprio di quel 9,19%.

Questa possibilità era prevista per chi accedeva a Quota 103, quindi con 62 anni di età e 41 anni di contributi, ma anche per chi matura la pensione anticipata ordinaria.

In quest’ultimo caso, il diritto scatta con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Con la scomparsa di Quota 103 nel 2026, resta dunque solo la pensione anticipata ordinaria come via per sfruttare il bonus.

Il bonus pensioni per prendere qualcosa in più di stipendio

Chi matura il diritto alla pensione anticipata ordinaria potrà optare per il bonus Giorgetti anche nel 2026. Ricordiamo che questa pensione si raggiunge senza limiti di età. Ma con almeno 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Chi, invece di presentare subito la domanda di pensione all’INPS, sceglie di richiedere il bonus Giorgetti, riceverà per ogni mese di permanenza al lavoro un aumento netto in busta paga pari al 9,19%. Un vantaggio che non si esaurisce nel solo incremento dello stipendio.

Restare al lavoro, infatti, significa continuare a versare contributi. Anche se non si versa più l’intera aliquota del 33%, ma solo la quota a carico del datore di lavoro, questi contributi aggiuntivi concorrono comunque a incrementare l’importo della pensione futura.

Inoltre, posticipando l’uscita dal lavoro, si va in pensione a un’età più avanzata, beneficiando di un coefficiente di trasformazione più favorevole.

Poiché il coefficiente aumenta con l’età, il risultato finale è una pensione più alta, frutto sia dei contributi aggiuntivi sia di un calcolo più vantaggioso.