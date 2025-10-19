Ed alla fine non ci sono grosse novità dal punto di vista pensionistico per il 2026. Tutto ciò che si era detto e che sembrava in procinto di essere introdotto nel sistema, non c’è. Niente flessibilità, nessun cambio da quota 103 a quota 41 e così via dicendo. A meno che non ci siano stravolgimenti nel passaggio parlamentare della legge di Bilancio con i vari emendamenti, il 2026 dal punto di vista pensionistico si aprirà con le medesime misure di quest’anno. In barba a chi sperava in una riforma delle pensioni strutturale o chi sperava di trovare qualche canale di uscita vantaggioso in più nel 2026.

Allora ecco sopraggiungere le conferme di molte delle misure presenti nel sistema da anni. Conferme che non erano scontate. Ma anche correttivi alle misure che si pensava dovessero essere immessi ma che invece non hanno trovato posto, almeno al momento, nel pacchetto pensioni della legge di Bilancio.

Pensione a 59 anni confermata nel 2026 ma la data importante resta il 31 dicembre 2025

Se il sentimento che molti italiani provano adesso è quello di delusione dal punto di vista previdenziale sulla legge di Bilancio, lo si deve probabilmente a dei fattori scatenanti. Che sono le dichiarazioni che diversi esponenti politici hanno prodotto negli ultimi mesi. Soprattutto quelle di Claudio Durigon, sottosegretario del governo. Il noto esponente leghista aveva dichiarato che nel 2026 il governo avrebbe voluto inserire la pensione per tutti a 64 anni con 25 anni di contributi e con l’utilizzo del TFR per facilitare l’accesso e portare al raggiungimento di una pensione pari a 3 volte l’assegno sociale. Poi aveva dichiarato l’intenzione di confermare e potenziale opzione donna.

Il nostro focus odierno tratta proprio di opzione donna.

La pensione con il regime sperimentale donna viene di fatto confermata nel 2026. Come detto, almeno stando a quanto si apprende dalla legge di Bilancio che il Consiglio dei Ministri ha approvato e su cui hanno presentato il tutto in conferenza stampa. Nessun rafforzamento della misura nonostante si continua a dire che dal punto di vista delle uscite la misura è un autentico flop. Ma allora nel 2026 che pensione potranno prendere con opzione donna le interessate? E chi saranno queste lavoratrici che continueranno a poter andare in pensione con questo canale?

Ecco le lavoratrici dentro opzione donna 2026

Il rafforzamento della pensione di opzione donna nasceva dalla considerazione che per come era diventata la misura, era rimasta appetibile e utilizzabile solo da poche lavoratrici. Opzione donna nacque per consentire alle lavoratrici che accettavano il calcolo meno favorevole della pensione (calcolo contributivo) di uscire con 35 anni di versamenti già a 58 anni di età ma solo per le lavoratrici dipendenti. Perché per le lavoratrici autonome l’età richiesta era a 59 anni.

Nessun limite però venne imposto inizialmente. Tutte le dipendenti, a prescindere dal lavoro svolto, sia dipendenti private che pubbliche potevano godere di questa misura. Così come tutte le lavoratrici autonome. Invece nel tempo la misura è stata ridotta. E questa riduzione doveva essere rivista per il 2026, proprio in funzione del fatto che la misura è diventata complicata da sfruttare.

Ma come è diventata? Più anni dal punto di vista anagrafico, stesse penalizzazioni di pensione ma platea sensibilmente ridotta. I fattori della riduzione di popolarità di opzione donna sono questi e saranno i medesimi per la pensione 2026, almeno fino ad oggi.

Opzione donna confermata nel 2026, ecco che pensione rimane

Opzione donna nel 2026 avrà lo stesso genere di pensione previsto fino oggi. I requisiti resteranno sempre gli stessi sia dal punto di vista anagrafico che da quello contributivo. Pertanto, serviranno sempre 59 anni di età e 35 anni di versamenti, ma da completare entro il 31 dicembre del 2025 per poter uscire nel 2026. Sempre però con finestra di 12 mesi per la decorrenza. Ma nella misura resterebbero ad oggi anche le limitazioni di platea.

Che prevedono come potenziali beneficiarie solo le lavoratrici licenziate o alle prese con aziende in grave crisi e con tavoli di risoluzione avviati in sede governativa. Dentro la pensione a 59 anni di età con 35 anni di versamenti di opzione donna ci resterebbero anche le invalide e le caregivers, ma solo se hanno avuto 2 o più figli.

Ricordiamo che per invalide resta il vincolo del grado di invalidità che non deve essere inferiore al 74%. Mentre per le caregivers il familiare disabile grave da assistere deve risultare residente con la richiedente la pensione da almeno 6 mesi sotto lo stesso tetto. Invalide e caregivers con un solo figlio o senza figli avuti, devono raggiungere una età più elevata sempre al 31 dicembre 2025. Rispettivamente servono 60 e 61 anni al posto dei 59 anni inizialmente previsti.