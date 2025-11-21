Pagamento pensioni dicembre 2025: calendario Poste e accrediti in vista del Natale

Con l’arrivo dell’ultimo mese dell’anno e un periodo festivo che tradizionalmente porta con sé spese aggiuntive, cresce l’attenzione sul pagamento delle pensioni di dicembre 2025.

Il mese natalizio è spesso caratterizzato da un aumento dei consumi, tra regali, piccoli viaggi e riunioni familiari. Per questo motivo, conoscere con precisione le date di disponibilità delle somme è fondamentale per pianificare serenamente le proprie uscite economiche.

Anche a dicembre l’erogazione degli assegni segue un’organizzazione definita, che cambia a seconda della modalità scelta dal pensionato per ricevere l’importo: accredito su conto oppure ritiro in contanti negli uffici postali. Le procedure sono ormai consolidate, ma è utile riepilogarle per evitare dubbi o disguidi.

Accredito pensioni su conto corrente: disponibilità dal 1° dicembre

Chi riceve la pensione tramite accredito – sia su conto bancario che su conto o libretto postale, o ancora su carta dotata di IBAN – potrà contare sulla disponibilità della somma già lunedì 1° dicembre 2025. Per il pagamento pensioni dicembre 2025 non si registrano slittamenti dovuti ai cosiddetti “giorni non bancabili”, come invece era accaduto per il pagamento pensioni di novembre 2025, quando la disponibilità era stata posticipata al 3 novembre.

Tutte le tipologie di strumenti collegati a un IBAN vengono trattate allo stesso modo: non esistono distinzioni tra chi utilizza un conto tradizionale, un libretto o una carta. La data di accredito è identica per tutti.

Limiti per il ritiro in contanti: la soglia dei 1.000 euro

È importante ricordare che la normativa attualmente in vigore stabilisce un limite massimo per il ritiro in contanti della pensione. Non è consentito ritirare allo sportello importi superiori a 1.000 euro. Oltre questa cifra, l’erogazione deve avvenire tramite accredito su un conto/libretto o una carta provvista di IBAN.

La regola ha lo scopo di rafforzare la tracciabilità dei movimenti, ridurre l’uso di denaro contante e garantire maggiore sicurezza nelle operazioni. Si tratta di un principio generale che riguarda non solo le pensioni, ma tutte le operazioni soggette ai limiti sull’utilizzo del contante.

Ritiro pensioni in contanti: calendario dal 1° al 6 dicembre

Chi può e non utilizza l’accredito e deve procedere al ritiro in contanti, potrà recarsi agli sportelli di Poste Italiane seguendo un calendario organizzato in base all’iniziale del cognome. Questa suddivisione, introdotta da tempo e ormai diventata prassi, serve a distribuire l’afflusso degli utenti nell’arco di più giornate, evitando code eccessive e riducendo l’attesa.

Il piano stabilito per il pagamento pensioni dicembre 2025 in contanti è il seguente:

A – B: lunedì 1° dicembre

C – D: martedì 2 dicembre

E – K: mercoledì 3 dicembre

L – O: giovedì 4 dicembre

P – R: venerdì 5 dicembre

S – Z: sabato 6 dicembre (apertura al pubblico solo al mattino)

Questo sistema non prevede obblighi rigidi: è possibile presentarsi anche in un giorno diverso da quello assegnato alla propria iniziale. Tuttavia, rispettare la suddivisione consigliata (da INPS e Poste) permette di agevolare il lavoro degli operatori e di contribuire a una gestione ordinata delle attività giornaliere negli uffici postali.

Perché la suddivisione per cognome è utile

La ripartizione alfabetica non rappresenta solo un accorgimento organizzativo legato ai pagamenti delle pensioni. Gli uffici postali, infatti, non si occupano esclusivamente dell’erogazione degli assegni previdenziali: devono gestire spedizioni, pagamenti, versamenti, richieste di informazioni e numerosi altri servizi.

Concentrare tutti i pensionati in un’unica giornata renderebbe impossibile garantire un servizio efficiente, soprattutto in un periodo intenso come quello che precede il Natale. Scaglionare le presenze permette invece di mantenere scorrevoli tutte le attività e di evitare affollamenti che potrebbero generare disagi.

Riassumendo il pagamento pensioni dicembre 2025