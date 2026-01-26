Pagamento ADI (assegno di inclusione): il calendario 2026 con tutte le scadenze da segnare

Con il messaggio del 22 gennaio 2026, numero 214, l’INPS ha comunicato che è disponibile il calendario ufficiale 2026 relativo al pagamento ADI (assegno di inclusione). In pratica, il documento chiarisce quando vengono resi disponibili gli importi durante l’anno, distinguendo due situazioni diverse: da una parte i primi accrediti (con eventuali arretrati), dall’altra i rinnovi mensili per chi già percepisce la misura.

Il calendario è utile perché permette di capire in anticipo come si distribuiscono le scadenze nel corso dei mesi. Il pagamento ADI (assegno di inclusione) non viene, infatti, reso disponibile nello stesso giorno per tutti, ma segue tempistiche differenti in base allo stato della prestazione.

In ogni caso, le date indicate dall’INPS rappresentano il riferimento per sapere quando gli importi risultano disponibili.

Nel 2026, quindi, il pagamento della prestazione si muove lungo due “binari”: quello dei nuovi beneficiari che hanno completato l’iter richiesto e quello di chi è già in continuità di erogazione e deve solo mantenere i requisiti previsti.

Primo pagamento ADI (assegno di inclusione): accrediti e arretrati

Per i nuclei familiari che entrano per la prima volta nella misura, il calendario riguarda il primo accredito e le eventuali mensilità arretrate spettanti. L’INPS specifica che questi importi risultano disponibili mediamente intorno alla metà del mese, con una data che ruota attorno al giorno 15.

Il primo pagamento per i beneficiari ADI (assegno di inclusione), secondo quanto indicato, riguarda i casi in cui l’istruttoria si è conclusa con esito positivo e risulta completata anche la sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD). In queste situazioni, il pagamento ADI (assegno di inclusione) può includere non solo la mensilità del periodo, ma anche eventuali arretrati maturati.

Il calendario 2026 prevede dodici appuntamenti annuali per questa tipologia di accredito: la prima data cade a gennaio e l’ultima a dicembre. In altre parole, nel corso dell’anno il pagamento ADI (assegno di inclusione) per i nuovi ingressi segue un ritmo mensile, con disponibilità a metà mese.

Rinnovi mensili: disponibilità sulla carta

Diverso è il discorso per chi ha già la prestazione attiva e riceve il rinnovo mese dopo mese. In questo caso, la disponibilità degli importi avviene indicativamente verso la fine del mese, intorno al giorno 27.

Il rinnovo del pagamento ADI (assegno di inclusione) è legato alla conferma dei requisiti necessari per continuare a beneficiare della misura. Per i rinnovi, gli importi vengono resi disponibili sulle carte di inclusione secondo il calendario fissato dall’INPS.

Il calendario parte dal 27 gennaio 2026 e prosegue con un appuntamento ogni mese. L’ultima data, però, non cade il 27: a dicembre l’INPS anticipa la disponibilità al 23 dicembre 2026, motivando la scelta con la presenza delle festività natalizie. Anche in questo caso, quindi, il pagamento ADI (assegno di inclusione) segue una pianificazione precisa e comunicata in anticipo.

Elenco completo date 2026 per pagamento ADI (assegno di inclusione)

Di seguito l’elenco delle date indicate nel calendario ufficiale INPS 2026. Primi pagamenti e eventuali arretrati (disponibilità intorno al 15):

giovedì 15 gennaio 2026

sabato 14 febbraio 2026

venerdì 13 marzo 2026

mercoledì 15 aprile 2026

venerdì 15 maggio 2026

martedì 16 giugno 2026

mercoledì 15 luglio 2026

venerdì 14 agosto 2026

martedì 15 settembre 2026

giovedì 15 ottobre 2026

venerdì 13 novembre 2026

martedì 15 dicembre 2026

Rinnovi mensili (disponibilità intorno al 27):

martedì 27 gennaio 2026

venerdì 27 febbraio 2026

venerdì 27 marzo 2026

martedì 28 aprile 2026

mercoledì 27 maggio 2026

venerdì 26 giugno 2026

martedì 28 luglio 2026

giovedì 27 agosto 2026

venerdì 25 settembre 2026

martedì 27 ottobre 2026

venerdì 27 novembre 2026

mercoledì 23 dicembre 2026

Questo quadro riassume in modo completo quando, nel 2026, viene resa disponibile l’erogazione: a metà mese per il primo pagamento ADI (assegno di inclusione) con possibili arretrati, e a fine mese per i rinnovi, con un’eccezione a dicembre.

Nel complesso, il pagamento ADI (assegno di inclusione) segue un calendario ufficiale che scandisce tutte le dodici mensilità dell’anno.

