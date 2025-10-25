Ogni diritto che hai sulle pensioni che non conosci l’INPS lo nega, ecco l’elenco delle cose che devi chiedere

Oggi l’argomento pensioni è di dominio pubblico perché siamo in attesa del varo definitivo della manovra finanziaria e le novità a carattere previdenziale non mancano mai. Potranno essere favorevoli o sfavorevoli, interessanti o meno interessanti, ma ogni fine anno quando c’è da trattare di legge di Bilancio le pensioni tornano un argomento caldissimo. Ma a prescindere da ciò che di nuovo verrà introdotto, una cosa da dire è che fisso nel sistema ci sono regole, prestazioni e diritti che ogni pensionato dovrebbe conoscere. E parliamo di chi in pensione ci deve ancora andare come di chi in pensione ci è già andato e la prende già.

Ogni diritto sulle pensioni che un contribuente non conosce, viene negato dall’INPS. Ma non perché l’Istituto è “cattivo” ma perché deve essere l’interessato ad adoperarsi per le richieste e per il loro sfruttamento. Ma di che diritti parliamo?

Importi aggiuntivi sulla pensione, di cosa si tratta e come funzionano

Oggi sembra che sia molto importante una grande novità che il governo ha deciso di introdurre e cioè l’aumento di 20 euro sulle pensioni minime. Parliamo quindi di pensioni al di sotto di determinati limiti.

Per esempio oggi il trattamento minimo INPS è pari a 603,40 euro al mese. Quindi, per logica, una pensione sotto quella somma è una pensione che va integrata al minimo. In questo senso è necessario che gli interessati comunichino i loro redditi all’INPS. Perché è dai redditi che l’INPS parte per integrare una pensione portandola al trattamento minimo. Stesso discorso vale per le maggiorazioni sociali, che sono altri trattamenti integrativi delle pensioni che l’INPS eroga a richiesta per portare la pensione a soglie più dignitose.

Diritti del pensionato, ecco quali andrebbero chiesti all’INPS

Quando parliamo di diritti che un pensionato o un futuro pensionato dovrebbe richiedere all’INPS perché altrimenti gli vengono negati, anche i trattamenti di famiglia per esempio, rientrano nel novero di questo genere di cose.

Se il pensionato non comunica all’INPS di avere la moglie a carico per esempio, ecco che si rischia di restare mesi e mesi senza un trattamento aggiuntivo spettante al 100%.

E poi c’è la quattordicesima per esempio, altro diritto che deve essere l’interessato a recuperare, non con una specifica domanda, ma comunicando per tempo i propri redditi all’Istituto.

Se si parla di somme aggiuntive della pensione, inevitabile sottolineare come, nel caso in cui un contribuente ha avuto una liquidazione della pensione che non ha tenuto conto di alcuni periodi di contributi versati, oppure se ha proseguito a versare dopo il pensionamento, può richiedere pensioni supplementari e supplemento di pensione. Senza queste richieste la prestazione resterebbe quella solita con cifre aggiuntive negate e alla fine perdute.

Tutti i diritti sulle pensioni che i contribuenti non dovrebbero dimenticare di richiedere

I diritti che un contribuente può chiedere sulla sua pensione però non sono solo queste cifre aggiuntive delle prestazioni. Ci sono altri diritti che vanno chiesti spesso in sede di presentazione della domanda di pensione.

Per esempio, le maggiorazioni contributive che permettono di far valere di più i contributi versati.

C’è per esempio quella degli invalidi. Che permette di far valere 2 mesi in più per ogni anno di lavoro svolto dopo essere stato riconosciuto disabile. Con questa soluzione c’è chi è riuscito a recuperare 5 anni di contributi in più perché aveva svolto lunghe carriere dopo il riconoscimento dell’invalidità civile. E ci sono anche le maggiorazioni per i precoci.

Perché ogni periodo di lavoro e di contribuzione antecedenti i 18 anni di età, vale 1,5 volte. Ma solo per chi è privo di versamenti al 31 dicembre 1995.

Un altro vantaggio da richiedere in sede di presentazione della domanda di pensione è quello delle madri lavoratrici. Chi ha avuto dei figli può anticipare la pensione in misura pari a 4 mesi per ogni figlio avuto. E può arrivare fino a massimo 16 mesi. Chi è arrivato però alla classica età pensionabile e quindi non ha sfruttato l’anticipo, non deve tralasciare una cosa. Infatti può recuperare arretrati di pensione esattamente pari a 16 mesi nel caso abbia avuto 4 o più figli.