Tonfo dei bond turchi sugli arresti di massa e oggi mercati alla prova dei tassi

Ieri, sono stati eseguiti quasi 700 arresti in Turchia, in relazione al tentato colpo di stato ordito contro il presidente Erdogan nell’estate del 2016. In manette sono finiti anche numerosi militari e giudici, facendo lievitare a oltre 80.000 il numero degli arrestati in più di tre anni e mezzo di indagini, tutti accusati di fare parte dell’organizzazione del predicatore Fethullah Gulen, in esilio negli USA dal 1999 e considerato dalle autorità di Ankara a capo di una rete eversiva.

Immediato il, con il rendimento decennale ad essersi impennato all’11,455%, ai massimi da quasi un mezzo e mezzo e segnando un rialzo giornaliero di 41 centesimi. Male anche i titoli a 2 anni, che sono passati dal 10,77% all’11,20%, anche in questo caso ai massimi da quasi un mese e mezzo.

Rispetto ai minimi toccati a fine gennaio, la scadenza a 10 anni offriva ieri sui 160 punti base in più, quelli a 2 anni +230. Nel frattempo, la lira turca si è indebolita contro il dollaro del 2%, attestandosi a un rapporto di poco superiore a 6 dalle prime sedute di febbraio. Non sorprende che appena il 10% delle obbligazioni in lire turche risulti ormai detenuto dagli investitori stranieri. Dal fallito golpe, il cambio ha perso circa la metà del suo valore.

Peraltro, i tassi d’interesse sono stati tagliati a livelli divenuti negativi, al netto degli ultimi dati sull’inflazione. La banca centrale non disporrebbe più di margini per allentare ulteriormente la sua politica monetaria, seppur pressata dal governo. La leva del credito è stata utilizzata al massimo per sostenere la ripresa dell’economia, tramite il credito. A dicembre, le vendite di case garantite dai mutui ipotecari sono esplose del 600% su base annua, visto che alle banche sono stati offerti incentivi per aumentare le erogazioni.

Bond Turchia in dollari a 5 e 10 anni, rendimenti ai minimi da 2 anni

Oggi board banca centrale sui tassi

Malgrado l’inasprimento dei controlli sui capitali, oltre la metà dei depositi bancari risulta denominato ancora in dollari. Ciò un po’ allevia le preoccupazioni per le elevate esposizioni debitorie in valute estere, pari a 191 miliardi di dollari per i prossimi 12 mesi, circa una cinquantina in più delle riserve valutarie.

Si capisce, quindi, come in una condizione simile abbiano perso progressivamente appeal anche i titoli di stato turchi emessi in dollari. Il decennale con scadenza 2030, ad esempio, rendeva meno del 5% alla fine del 2019, rimanendo sostanzialmente stabile ad oggi. Lo spread con gli omologhi in lire turche si è così leggermente ristretto.

Più o meno stabile anche la scadenza a 5 anni, che vede il bond in dollari rendere oggi il 4,55%, poco meno del 4,59% di fine 2019. In questo caso, lo spread si è leggermente allargato di 20 bp al 6,93%. Cruciale si rivelerà la riunione della banca centrale di oggi per capire se il governatore Murat Uysal abbia intenzione di cedere ancora alle pressioni politiche con un ulteriore taglio dei tassi, i cui effetti rischiano di essere piuttosto negativi per la percezione che ne avrebbero i mercati finanziari. Non solo i tassi reali diverrebbero ancora meno appetibili, oltre tutto si temerebbe per la tenuta della lira, pur da tempo sotto controllo dell’istituto, il quale dovrebbe, però, intervenire con una nuova stretta sui capitali o intaccando le riserve, nel caso di una nuova crisi di sfiducia.

