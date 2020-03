Spread e BTp, Panetta contro la linea ufficiale della BCE promette di intervenire

Anche il consigliere esecutivo della BCE, Fabio Panetta, è sceso in campo per sconfessare il governatore Christine Lagarde dopo la dichiarazione resa in conferenza stampa post-board di giovedì scorso, secondo cui l’istituto “non è qui a chiudere gli spread”. Il membro italiano ha dichiarato nel fine settimana a un’intervista resa al Corriere della Sera che “la turbolenza che ha colpito il mercato dei titoli sovrani italiani negli ultimi giorni è un evento indesiderato che deve essere riassorbito“, aggiungendo che “incrementi forti e ingiustificati degli spread a causa dell’emergenza sanitaria … saranno contrastati“.

Cosa accadrà ai BTp dopo la brutta figura di Lagarde e i tentativi di riparazione della BCE?

La stessa Lagarde, subito dopo la disastrosa conferenza stampa, aveva precisato alla Cnbc che non vi è dubbio che la BCE contrasterà la frammentazione dei mercati nell’Eurozona. E il giorno successivo, il capo-economista Philip Lane aveva cercato a sua volta di rassicurare sul fatto che l’Italia in questa contingenza non verrà lasciata sola e che potrebbero essere tagliati ancora i tassi per allentare ulteriormente la politica monetaria, nel caso ve ne fosse bisogno.

Panetta ha spiegato che il “quantitative easing”, già nei fatti elevato da 20 a oltre 30 miliardi al mese per quest’anno, potrebbe essere incrementato e che la BCE arriverebbe a finanziare anche soggetti non bancari e intermediari nel settore creditizio, tutto pur di far fluire liquidità all’economia reale. Dunque, affare spread chiuso? Non esattamente. Venerdì, il differenziale di rendimento a 10 anni tra BTp e Bund era salito a 239 punti base, segnando un incremento dai 200 precedenti alla conferenza di Lagarde. E dire che già erano arrivate le rassicurazioni di Francoforte per impedire che l’incendio ai danni dei nostri titoli di stato continuasse a propagarsi.

BTp stretti tra BCE e mercati

Il vero problema di quella incredibile dichiarazione del governatore risiede nella confusione che ha generato sui mercati finanziari. Tutti sapevamo che l’OMT varato in fretta e furia da Mario Draghi nel 2012 fosse condizionato alla sottoscrizione di un memorandum d’intesa sulle riforme e che, pertanto, gli interventi anti-spread della BCE non fossero affatto automatici. Tuttavia, quel “whatever it takes” pronunciato dall’allora governatore aveva dissuaso gli investitori dal puntare contro i bond del Sud Europa, sulla convinzione che sarebbero usciti con le ossa rotta per effetto dell’intervento di Francoforte.

Il tragico errore della BCE di Lagarde che sacrifica i BTp alla speculazione sui mercati

Adesso, Lagarde ha rimesso tutto in discussione, che abbia commesso o no una gaffe. In linea teorica, lo statuto le dà ragione e le dichiarazioni di Panetta non sarebbero del tutto compatibili con il mandato della BCE, per quanto non vi sia dubbio che il disallineamento eccessivo e ingiustificato dei rendimenti sovrani crei frammentazione finanziaria dentro l’Eurozona, la quale a sua volta minaccia l’esistenza dell’euro, il bene massimo tutelato dall’istituto. Comunque sia, il fatto che altri membri del board intervengano per smentire il governatore non depone a favore della credibilità di una banca centrale, perché genera l’impressione di una Lagarde sotto tutela, come se fosse ritenuta incapace di espletare il suo mandato dai suoi stessi massimi collaboratori.

Per questo, il mercato difficilmente si accontenterà di qualche intervista per tornare ad acquistare BTp. Tenterà di capire fin dove si possa spingere e scommetterà contro i nostri titoli di stato per testare la reazione della BCE. Se questa scendesse in campo per concentrare gli acquisti sull’Italia, sarebbe una smentita della posizione ufficiale tenuta da Lagarde in conferenza stampa, alla quale non resterebbe che proseguire il mandato per i prossimi quasi 8 anni in una condizione di soggetto menomato della propria autorità o rassegnare le dimissioni.

E per quanto remota possa sembrare la seconda opzione, si rivela essere più concreta di quanto pensiamo. Nemmeno alla Bundesbank, principale azionista della BCE, conviene tenersi alla guida una personalità percepita come poco credibile e auto-screditatasi con dichiarazioni che, anziché rassicurare i mercati, sono finite per mandarli nel panico.

[email protected]