Spread BTp-Bund ai minimi da 9 mesi, ecco punti di forza e debolezza dei bond italiani

Le parole “ultra-dovish” pronunciate ieri dal governatore della BCE, Mario Draghi, hanno alimentato una corsa ai bond nell’Eurozona in misura così drastica, che i rendimenti dei BTp a 10 anni sono precipitati di una ventina di punti base, chiudendo la seduta al 2,11%. Lo spread con i Bund sulla medesima scadenza è sceso a 243 punti, il minimo dalla fine del settembre scorso, quando il mercato rimase indisposto dal varo della legge di Stabilità e annesse diatribe sul deficit con la Commissione europea.

Il probabile taglio dei tassi e il ripristino del “quantitative easing” modificano il quadro di riferimento per i titoli di stato nei prossimi mesi, anche se grosso modo i mercati lo avevano scontato nelle ultime settimane, tant’è che i Bund della Germania sono scesi in territorio negativo fino alla scadenza dei 17 anni e ieri hanno segnato l’ennesimo record minimo sui 10 anni, al -0,32%.

Rendimenti europei da record su Draghi, BTp ai minimi dal governo Conte

I BTp possono tirare un sospiro di sollievo e con loro lo stesso governo italiano, che almeno potrà confidare in una spesa per interessi non destinata apparentemente a salire da qui a qualche tempo. Ma quali sono le reali prospettive per i nostri bond sovrani?

I punti di forza dei BTp

Dovendo elencare i punti di forza, non possiamo che partire dal constatare che i rendimenti italiani oggi siano i secondi più alti nel mondo avanzato, dopo la Grecia. Addirittura, nelle scorse settimane è accaduto che persino i quinquennali di Atene abbiano reso meno dei BTp di pari durata. Escludendo i “sirtaki” bond, il panorama ci offre una vista desolata per i nostri titoli, che rendono negativamente solo fino ai 12 mesi, quando in Spagna e Portogallo i rendimenti negativi si estendono fino ai 5 anni. E i nostri decennali offrono ancora circa 4 volte in più di Lisbona e Madrid. Troppo.

Di fatto, i BTp sono trattati da tempo come se fossero titoli “junk”, cioè con rating inferiore di almeno un paio di gradini a quello effettivo, similmente alla Grecia e sotto il Portogallo.

Evidentemente, pesano le tensioni politiche e il maggiore timore nell’ultimo anno riguardo uno scenario di “Italexit”. Proprio questo loro essere “iper-venduti” attirerà l’attenzione di fondi, banche e assicurazioni di tutto il mondo, tutti a caccia di rendimento nei prossimi mesi, man mano che dovessero ridursi le paure per una crisi dell’Eurozona ed essere fugati i dubbi sui conti pubblici italiani e la permanenza dell’Italia nell’euro.

La corsa dei BTp premia i nervi saldi: guadagni netti fino al 17% in pochi mesi

Con le aste T-Ltro, poi, che verranno varate dal settembre prossimo, le banche dell’Eurozona, tra cui specialmente italiane e spagnole, potranno ottenere liquidità a costo praticamente nullo o negativo, con ciò liberando risorse da destinare proprio all’acquisto di BTp, che si mostrano redditizi e a rischio zero. Infine, se il Consiglio europeo dovesse respingere a luglio la richiesta della Commissione di aprire la procedura d’infrazione contro l’Italia per eccesso di debito, gli animi sui mercati sarebbero molto più distesi sui nostri bond.

I fattori di debolezza dei BTp

Per contro, proprio le tensioni politiche e la prospettive di un voto anticipato terranno probabilmente sotto stress i titoli di stato italiani nei prossimi mesi, in vista anche della legge di Stabilità 2020, che si annuncia per nulla facile, tra 23 miliardi di euro da trovare solo per disinnescare le clausole di salvaguardia, una dozzina di miliardi necessari per finanziare la “flat tax” voluta da Matteo Salvini e altre voci indifferibili da coprire, nonché il deficit da abbattere. Serve un accordo “politico” con i commissari uscenti e nuovi, ma al momento non c’è.

E i livelli dei rendimenti italiani sono alti essenzialmente per il timore degli investitori istituzionali di ulteriori declassamenti del nostro rating sovrano. Se accadesse, scivoleremmo nel comparto “junk” o “spazzatura”, insieme alla Grecia. Fondi pensione e assicurazioni, in particolare, dovrebbero liberarsi di titoli formalmente speculativi, per cui già oggi se ne tengono alla larga per evitare possibili problemi in futuro.

E il rischio “downgrade” è legato sia alla stabilità dei conti pubblici, sia alle prospettive di crescita dell’economia italiana, entrambe negative.

Infine, vero è che le banche italiane avrebbero più liquidità da impiegare da settembre in favore dei BTp, ma non è detto che lo faranno. Già oggi sono sotto pressione dalla UE per avere in bilancio troppi bond tricolori e Unicredit ha già annunciato che ridurrà il loro peso nel portafoglio di investimenti, volendo sia strizzare l’occhio alla Vigilanza BCE, sia tagliare le esposizioni verso un asset volatile e potenzialmente dall’impatto negativo sul valore del patrimonio.

Ristrutturazione titoli di stato più facile dal 2022, ecco perché colpisce i BTp

[email protected]

Condividi su