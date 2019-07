Scende sotto l’1,90% il rendimento del BTp a 10 anni, mentre quello a 2 anni si è portato sottozero per la prima volta in 13 mesi. Lo spread BTp-Bund decennale stringe sotto i 230 punti base, toccando nel corso della mattinata un minimo sotto i 223 bp. E in queste ore, nuovo minimo storico per il titolo tedesco a 10 anni, sceso al -0,36%. Il ventennale emesso dalla Germania offre al momento lo 0,045%; sembra davvero questione di tempo, prima che arretri anch’esso in territorio negativo.

Cosa succede di preciso?

Ieri, il nuovo capo-economista della BCE, Philip Lane, ha confermato le parole pronunciate dal governatore Mario Draghi nei giorni scorsi da Sintra, Portogallo, ritenendo che i tassi nell’Eurozona verranno tagliati ancora e che saranno varati nuovi stimoli monetari per sostenere l’inflazione. In teoria, le buone notizie emerse dal vertice del G20 a Osaka, Giappone, nel fine settimana scorso avrebbero dovuto favorire i rally azionari, ma a discapito di quelli obbligazionari. Invece, sta avvenendo semplicemente che i mercati stiano scommettendo su un rialzo dei prezzi degli assets di ogni tipo, scontando un allentamento monetario globale. Semmai, le minori tensioni geopolitiche hanno riportato l’oro sotto i 1.400 dollari l’oncia.

Spread BTp-Bund, ecco punti di forza e debolezza dei bond italiani

Ma perché lo spread BTp-Bund stringe? Vale a dire, come mai i rendimenti italiani diminuiscono più rapidamente di quelli tedeschi lungo la curva delle scadenze? In effetti, il decennale ha perso circa lo 0,85% dalla metà di maggio e il biennale lo 0,75%, dati che si confrontano rispettivamente con il -0,26% e il -0,10% messi a segno dai Bund di pari durata. E’ evidente che debba essere così. I livelli dei rendimenti italiani erano e restano altissimi rispetto non soltanto a quelli tedeschi, ma in generale a quelli dell’intera Eurozona, ad esclusione della sola Grecia.

Ma i BTp possono ancora correre molto

Con il venire meno dei principali timori legati all’apertura della procedura d’infrazione (il Consiglio europeo dovrebbe concedere più tempo all’Italia per mettere in ordine i suoi conti pubblici), lo spread si sgonfia, anche perché i rendimenti tedeschi sono già negativi per quasi i due terzi delle scadenze e la loro ulteriore discesa diventa più difficile, implicando la necessità che gli investitori accettino di perdere ancora più capitale alla scadenza.

Insomma, i titoli italiani si mostrano deprezzati, quelli tedeschi sono già carissimi e ciononostante continuano ad apprezzarsi, ma certamente a un ritmo inferiore. Una dimostrazione? Il bond a 2 anni del Portogallo offre oggi il -0,45% contro il -0,32% di metà maggio, quello a 10 anni lo 0,39% contro l’1,13%. In Spagna, si è passati nello stesso periodo rispettivamente dal -0,31% al -0,44% e dallo 0,96% allo 0,32%.

Portogallo e Grecia, bond da record. E lo spread tra Roma e Atene crolla a 30 punti

Dunque, nulla di stupefacente il crollo dello spread tra BTp e Bund, che anzi continua a rimanere su livelli definiti “ridicoli” dal governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco. E lo sono, se considerate che oggi il decennale della Grecia sul mercato offre il 2,30%, circa lo 0,40% in più del nostro bond, ma trattasi di un titolo con rating “spazzatura”, di un’economia decotta e che ha dovuto ristrutturare il suo debito sovrano nel 2012, nonché non beneficiario degli acquisti della BCE con il “quantitative easing”. I BTp sono ancora molto, molto deprezzati.

