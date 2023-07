Rendimento netto reale del bond a 10 anni della Grecia al 6,6% da inizio gennaio

Le recenti elezioni politiche in Grecia hanno assegnato il secondo mandato al premier conservatore Kyriakos Mitsotakis e segnato la fine politica di Alexis Tsipras. L’ex premier ha rassegnato le dimissioni da Syriza, il cartello della sinistra radicale che guidava da circa un decennio e che resta ad oggi il principale partito di opposizione. Questi spunti sono stati letti dal mercato come la conferma dell’uscita dalla fase di eccezione. I bond sovrani in Grecia hanno corso tantissimo negli ultimi anni, trainati dall’ottimismo per i risultati economici e l’implementazione delle riforme. Lo spread è collassato al punto che i rendimenti ellenici oggi viaggiano sotto la curva dei BTp. Un’esagerazione, certo, già parzialmente corretta nelle ultime settimane.

Se all’inizio dell’anno avessimo investito nel bond della Grecia a 10 anni, avremmo maturato ad oggi una plusvalenza del 6%. Infatti, saremmo passati da una quotazione di 95,74 a una di 101,49. Il riferimento è alla scadenza 30 gennaio 2033 con cedola 3,90% (ISIN: GR0128015725).

Bond Grecia, boom finito?

Nel frattempo, avremmo maturato anche una cedola lorda di circa il 2,15%. In totale, il nostro rendimento lordo sarebbe stato superiore all’8%. Al netto dell’imposizione fiscale, esso sarebbe risultato sopra il 7%.

Bisogna tenere anche conto dell’inflazione per valutare la bontà di un investimento a consuntivo. Ebbene, l’indice FOI dell’ISTAT a dicembre era su un valore di 118, mentre a giugno risultava salito a 118,6. In media, quindi, i prezzi al consumo in Italia sono cresciuti in sei mesi dello 0,5%. Pertanto, il rendimento netto reale offerto dal bond decennale della Grecia sarebbe stato del 6,6%. E’ molto elevato e si spiega con il boom delle quotazioni obbligazionarie registrato in questi mesi ad Atene.

Ad inizio anno, infatti, lo spread con i Bund tedeschi superava i 220 punti base. Adesso, è inferiore ai 140.

Pertanto, se lo spread tra bond della Grecia e titoli di stato tedeschi fosse rimasto invariato, non ci sarebbe stato alcun aumento delle quotazioni per i primi. E’ il minore rischio sovrano percepito dagli investitori ad avere consentito l’ottenimento di rendimenti elevati anche in termini reali. Non è detto che il trend positivo proseguirà, perlomeno non a questi ritmi. Il mercato ha già scontato il ritorno in area “investment grade” entro il medio periodo per i titoli ellenici. E c’è il rischio che, malgrado il boom del turismo, un’eventuale recessione economica europea si faccia sentire anche in Grecia.

