Rendimenti BTp in forte calo sul dato dell’inflazione, meno sul tratto medio-breve

Alle ore 11 di questa mattina, la seduta ha preso una svolta positiva per i titoli di stato italiani ed europei in generale. I rendimenti dei BTp a 10 anni sono crollati dal 4,25% al 4,16% mentre scriviamo. In lieve rialzo lo spread con il Bund a 185 punti base, segno che i rendimenti dei bond tedeschi sono scesi persino di più sulla scadenza decennale. Tuttavia, non lo stesso è accaduto sul tratto medio-breve della curva: i BTp a 2 anni hanno visto salire i rendimenti di 4 punti al 4,28%. In leggero rialzo anche i rendimenti tedeschi al 2,75%. Con il passare dei minuti, tuttavia, anche qui registriamo un calo, seppure più contenuto. Il biennale italiano retrocede al 3,21%, mentre quello tedesco sale al 2,80%. Pertanto, lo spread su questo tratto si restringe.

Cos’è successo? L’Eurostat ha reso noto il dato preliminare sul tasso d’inflazione nell’Area Euro a marzo: 6,9% su base annua, in calo dall’8,5% e sotto le attese.

Rendimenti BTp scontano calo inflazione e rialzo tassi BCE

In Italia, l’ISTAT ha stimato preliminarmente un calo dei prezzi dello 0,3% mensile e un rialzo del 7,7% annuale, giù dal 9,1% di febbraio. Calo anche in Francia al 5,6% e in Germania al 7,4%. L’indice armonizzato in Italia è salito dell’8,2%, sotto l’8,9% atteso dagli analisti. Quanto all’inflazione di fondo, cioè al netto dei prodotti energetici e i generi alimentari, in Italia i prezzi su base annua hanno continuato a salire dal 6,3% di febbraio al 6,4%. Nell’Area Euro, segnano un ennesimo record al 5,7%, come da attese.

Quale impatto sui rendimenti dei BTp? Molto positivo sul tratto medio-lungo della curva, in quanto l’inflazione scende più velocemente delle attese e, pertanto, sostiene la domanda di bond.

Ma la salita delaumenta la pressione sulla Banca Centrale Europea (BCE), che a questo punto si troverebbe costretta al board di maggio ad alzare ulteriormente i tassi d’interesse. Il tratto medio-breve della curva segnala proprio un inasprimento delle condizioni monetarie. A reagire più negativamente sembra essere il mercato tedesco, perché era stato quello che più nelle scorse settimane aveva scommesso su un taglio dei tassi nel medio termine. Il rendimento a 2 anni della Germania, in effetti, è sceso ben al di sotto del tasso sui depositi bancari, fissati a marzo dalla BCE al 3%.

In Italia, l’inflazione è scesa ai minimi dal luglio scorso. L’apice era stato raggiunto ad ottobre e novembre all’11,8%. Non a caso, quello fu anche il periodo di massima tensione per i nostri titoli di stato. Bisogna anche tenere conto, però, che ancora a marzo ci sono sei paesi dell’Area Euro a registrare tassi d’inflazione armonizzati in doppia cifra. Trattasi di Lettonia (17,3%), Estonia (15,6%), Lituania (15,2%), Slovacchia (14,8%), Croazia (10,5%) e Slovenia (10,4%), i cui governatori certamente si schiereranno tutti a favore della prosecuzione della stretta monetaria. Non a caso, poco prima che uscissero i dati Eurostat, il lettone Martins Kazaks si era espresso per un ulteriore rialzo dei tassi contro l’inflazione ancora nettamente sopra il target BCE del 2%.

