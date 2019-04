Rendimenti americani giù, nonostante il boom del pil USA: qual è la causa di questa anomalia?

I dati sul pil USA nel primo trimestre hanno sorpreso davvero tutti gli analisti positivamente. Le attese erano per una crescita annuale del 2,3-2,5%, mentre il Bureau of Economics Analysis l’ha stimata al 3,2%. Sarebbe il miglior dato relativo al primo trimestre dal 2015 e segnerebbe un’accelerazione imprevista dal +2,2% dell’ultimo trimestre del 2018. Reazione anch’essa sorprendente dei mercati, perché prima dell’apertura di Wall Street, il Treasury a 10 anni ha visto scendere decisamente il suo rendimento dal 2,53% della chiusura di ieri a poco meno del 2,50%.

Un movimento apparentemente insensato, visto che la crescita robusta dell’economia americana allontanerebbe proprio il taglio dei tassi su cui stanno scommettendo gli investitori per i primi mesi dell’anno prossimo.

Rendimenti bond e mancate esenzioni di Trump alle sanzioni petrolifere contro l’Iran

Prima di analizzare questa reazione, vediamo cosa ha sostenuto la crescita del pil americano. I consumi delle famiglie risultano avere contribuito positivamente per lo 0,82%, gli investimenti per lo 0,27%, le variazioni delle scorte per lo 0,65%, le esportazioni nette per l’1,03% e la spesa pubblica per lo 0,41%. I dati da attenzionare sarebbero principalmente i consumi e gli investimenti, che messi assieme hanno fatto aumentare il pil nel primo trimestre dell’1,1%. Bene, ma non benissimo. Di fatto, hanno contribuito solo per un terzo le componenti più solide della domanda aggregata, il resto è arrivato da effetti percepiti perlopiù come temporanei, specie il dato sulle scorte e le esportazioni nette.

La reazione inattesa dei mercati

In altre parole, nei prossimi trimestri la crescita economica negli USA dovrebbe, comunque, rallentare in area 2%. Non sarà un ritmo esaltante, ma di certo saremmo lontani da una recessione. E la Federal Reserve di Atlanta è passata in appena un mese e mezzo dal prevedere una crescita per quest’anno di appena lo 0,5% a una del 2,7%. In altri termini, l’economia americana avrebbe accelerato il passo proprio mentre lo avrebbe rallentato l’Eurozona. Una buona notizia anche per il resto del mondo, visto che gli americani consumano più di quanto producano e, quindi, sono importatori netti di beni e servizi.

Treasury e Bund sempre più lontani, ecco cosa ci dicono sul cambio euro-dollaro ai minimi da 2 anni

Tornando alla domanda iniziale, perché i rendimenti dei Treasuries sono diminuiti, anziché salire? In teoria, il governatore Jerome Powell avrebbe minori motivazioni per allentare la politica monetaria della Fed, anzi di questo passo potrebbe persino trovare idoneo alzare i tassi ancora qualche altra volta. La possibile risposta arriverebbe da fuori: i capitali esteri starebbero affluendo più copiosamente sull’attesa di tassi USA più alti del resto del mondo avanzato ancora più a lungo di quanto sino ad oggi scontato, proprio in considerazione dei buoni ritmi di crescita dell’economia americana. Probabile che nessuno sconti, in ogni caso, un decimo rialzo dei tassi, ma ritenga l’attuale ritmo di crescita del pil USA sufficiente ad allontanare il taglio, un fatto che terrebbe forte il dollaro anche nei prossimi mesi, anche se curiosamente il cambio cede qualche decimale contro le altre principali valute sulla probabile realizzazione dei guadagni maturati fino a poche ore fa.

In definitiva, sarebbe come se la Fed si trovasse in trappola: l’economia americana non le consentirebbe di tagliare i tassi, crescendo a ritmi relativamente veloci, ma d’altro canto l’inflazione non accelera, rimasta tiepida anche nello scorso trimestre, con la conseguenza che Powell concepirebbe solo la fine della stretta, non anche un suo allentamento nei prossimi mesi. E i mercati nutrono sempre più dubbi su cosa faranno i “policy makers”, riparandosi nei titoli sicuri.

[email protected]

