Quantitative easing 2, modifiche tecniche possibili per prorogare gli acquisti di bond

Dal prossimo novembre, al via i nuovi acquisti di assets con il secondo round del “quantitative easing” della BCE. Oggetto del programma restano i titoli di stato, gli Abs (obbligazioni bancarie garantite da un portafoglio di attivi generalmente poco liquidi), corporate e covered bond per un controvalore nominale complessivo di 20 miliardi di euro. Poiché la stragrande maggioranza degli acquisti riguarderà i bond sovrani, gli analisti si chiedono quanto a lungo realmente potrebbe durare il QE2, tenuto conto che già oggi i Bund della Germania scarseggino e tendano a diminuire sul mercato, anche per effetto della politica fiscale restrittiva del governo tedesco.

I principali ostacoli “tecnici” al programma sono due: “capital key” e tetto del 33% alla detenzione di ciascuna scadenza. Funziona così: gli acquisti di bond sono legati alla quota posseduta dal singolo stato dell’Eurozona nella BCE, a sua volta dipendente dalle dimensioni dell’economia. Ad esempio, la Germania vale quasi il 29% del pil dell’area? E allora la Bundesbank deterrà una percentuale di capitale BCE sostanzialmente simile rispetto al totale dell’area (eventuali scostamenti sono dovuti al calcolo effettuato ogni 5 anni e dato dalla media del quinquennio precedente) e tale sarà anche la percentuale di titoli tedeschi che la BCE dovrà acquistare sul totale.

E per evitare di arrivare a possedere una quantità di bond determinante nelle assemblee degli obbligazionisti per eventuali casi di ristrutturazione dei debiti, la BCE ha limitato al 33% la detenzione massima di ciascuna scadenza. Ad esempio, al 31 agosto risultavano essere stati emessi dal Tesoro italiano BTp marzo 2026 (ISIN: IT0004644735) per un valore di 22 miliardi di euro, rispetto ai quali Francoforte può possederne non più di 7,26 miliardi, il 33% per l’appunto. Queste limitazioni non sono scolpite nella roccia e potrebbero essere modificate in ogni momento per una qualsiasi ragione.

Dettagli tecnici sono politici

Ad esempio, allentando o sopprimendo del tutto la capital key, la BCE avrebbe mani libere nel ridurre gli acquisti di bond quantitativamente carenti come i Bund, concentrandosi sugli altri.

E innalzando dal 33% il limite dei bond da detenere per ciascuna emissione, avrebbe modo di superare eventuali criticità in fase di acquisti. Tuttavia, il consenso politico, faticosamente raggiunto a inizio 2015 per il lancio del primo QE, oggi si mostra assai debole per prevedere modifiche alle regole, allo stato attuale. Germania, Francia, ma anche Austria e Olanda, solo per restare tra le principali economie, hanno esternato la loro contrarierà ai nuovi stimoli e oggi meno che mai sarebbero propensi a favorire gli acquisti di titoli come i BTp, a sfavore di altri come i Bund.

Berlino lamenterebbe che si tratterebbe di una monetizzazione mascherata dei debiti sovrani più rischiosi e che la BCE renderebbe difficile e politicizzato il processo eventuale di ristrutturazione dei debiti sovrani o corporate. Acquistare meno Bund e più BTp equivarrebbe a sgonfiare lo spread, ma per i tedeschi suonerebbe quasi come un atto sovversivo, in quanto premierebbe uno stato “spendaccione” e finirebbe per fornire stimoli sbagliati ai governi, inducendoli all’azzardo morale. Non depone a favore della BCE nemmeno la prima delle nuove aste T-Ltro, tenutasi la scorsa settimana, e che ha esitato richieste di liquidità per appena 3,4 miliardi da parte delle banche dell’area, segno tangibile di come il pacchetto di stimoli monetari lanciato da Mario Draghi starebbe servendo a poco, risultando almeno in parte sconnesso dalla realtà dei mercati, dove la liquidità abbonda e non scarseggia.

Sarà in grado il prossimo governatore Christine Lagarde di trovare quel consenso minimo per modificare le regole, qualora ciò occorresse o davvero Francia e Germania rischieranno di evidenziare i limiti operativi della banca centrale, alimentando la sfiducia del mercato verso l’efficacia delle sue misure? Per le stesse ragioni, Draghi ha lamentato l’esternazione delle critiche alle ultime decisioni adottate da parte di autorevoli componenti del board, sostenendo che così si metterebbe in dubbio l’efficacia della politica monetaria di Francoforte.

Nulla, ad oggi, ci lascia pensare in un atteggiamento diverso riguardo ai dettagli tecnici del QE2, che riflettono convincimenti politici radicati e pregiudizi diffusi nel Nord Europa contro gli stati del Mediterraneo.

