Portafoglio BTp, ecco i guadagni a doppia cifra in 5 settimane con i lunghi

Lo spread BTp-Bund si è stabilizzato poco sotto i 200 punti base per la scadenza a 10 anni e il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, non ha mancato di sottolineare ieri come rimanga su livelli doppi rispetto ai paesi comparabili, essenzialmente la Spagna. Nelle ultime settimane, però, l’umore dei mercati finanziari è migliorato con riferimento alla sostenibilità del debito sovrano tricolore, non perché dalla nostra economia stiano giungendo segnali rassicuranti, quanto per gli interventi messi in campo a sostegno (indiretto) dei BTp da parte della BCE e quelli annunciati dalla UE, con un “Recovery Fund” apparentemente rivoluzionario nella sua idea incipiente di mutualizzare i debiti nell’Eurozona, sebbene i tempi e i modi per l’erogazione degli aiuti saranno determinanti per carpirne il successo.

C’è valore nei BTp in dollari? Ecco le scadenze realmente più generose

Sono andate tutte a buon fine le ultime emissioni sovrane del Tesoro, come il BTp Italia maggio 2025 e il decennale di ieri. Domanda tonica, segno che il mercato si sarebbe rimesso in cerca di “yield”, per il momento chiudendo un occhio sulla qualità dei debiti, rassicurato dalle banche centrali. Basti guardare agli “high yield” americani in dollari, crollati dal picco dell’11,38% raggiunto a marzo al poco più del 7,10% delle ultime sedute.

BTp da 20 a 50 anni: i risultati

Se in aprile, quando le tensioni sui BTp si mostravano relativamente elevate, avessimo investito un capitale di 100.000 euro con l’acquisto di un portafoglio di titoli di stato italiani a lunga scadenza, oggi ci ritroveremmo con una plusvalenza teorica a doppia cifra. Supponiamo che avessimo scelto tre scadenze lunghe, quelle tra le più volatili e anche potenzialmente più proficue in fase di recupero.

Sui 20 anni avremmo scelto il BTp marzo 2040 e cedola 3,10% (ISIN: IT0005377152), sui 30 anni il BTp settembre 2050 e cedola 2,45% (ISIN: IT0005398406) e sui 50 anni il BTp marzo 2067 e cedola 2,80% (ISIN: IT0005217390).

Il primo è passato da un rendimento lordo del 2,70% della terza settimana di aprile a uno del 2,07% ieri. In termini di prezzo, risulta avere guadagnato l’8,4%, salendo a una quotazione di poco inferiore a 116. Il secondo, emesso per la prima volta con successo a gennaio, è passato dal rendere il 3,05% al 2,34%. In questo caso, l’apprezzamento è stato del 12,7%. Infine, il “Matusalemme” rendeva il 3,09% e ieri scendeva al 2,44%, segnando un +13,9% come prezzo. Supponendo che avessimo ripartito l’investimento in tre tranche di pari importo, oggi quei 100.000 euro sarebbero lievitati a 111.700 euro.

E oggi, dovremmo passare all’incasso per portare a casa materialmente i guadagni altrimenti solo teorici o ci sarebbe spazio per un’ulteriore crescita delle quotazioni? Come detto, la BCE sta sostenendo il successo delle aste e l’andamento dei nostri bond sul mercato secondario, creando domanda elevata e certa quotidianamente. Gli acquisti di BTp sono saliti a una media del 32% del totale dei titoli di stato dell’Eurozona nelle ultime settimane, circa il doppio della quota ufficialmente loro spettante. Questo segnala anche una fragilità di fondo per il nostro debito, che malgrado tutto l’aiuto di questo mondo sfoggia ancora i secondi rendimenti più alti in Eurolandia dopo la Grecia. E che ne sarà quando la BCE dovrà necessariamente riequilibrare gli acquisti, spostandosi su altri assets, come i Bonos, sfavoriti dalla concentrazione sinora mostrata a beneficio dell’Italia?

Perché la BCE aumenterà il PEPP dopo la sentenza tedesca per difendere i BTp

