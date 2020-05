Perché i bond di Hong Kong sono diventati più rischiosi di quanto dicano i rating

Hong Kong è una patria del capitalismo moderno, specie quello finanziario. Tra le economie più libere al mondo, le agenzie di rating valutano il suo debito sovrano con giudizi estremamente positivi: “AA+” per S&P, “AA-” per Fitch e “Aa3” per Moody’s. Negli anni passati, ha goduto persino della tripla “A”, il massimo voto possibile. In questi ultimi giorni, però, una notizia ha sconvolto il territorio autonomo cinese: Pechino avoca a sé la gestione della sicurezza su di esso con una legge approvata dal Congresso Nazionale del Popolo. E’ la fine di un’era, caratterizzata dalla convivenza di due sistemi in uno stesso stato.

Tornando al debito di Hong Kong, esso è praticamente nullo rispetto al pil. Ad ogni modo, negli ultimi giorni i rendimenti hanno segnalato un certo nervosismo, pur restando molto contenuti. I decennali sono saliti allo 0,65% dallo 0,55% di metà maggio, i biennali all0 0,54% dallo 0,30%. Nulla di eclatante, ma potrebbe essere solo l’inizio di un movimento ribassista per l’intero mercato obbligazionario di Hong Kong, compreso il corporate. Si attendono ritorsioni americane contro la Cina, attraverso lo stralcio del US-Hong Kong Policy Act del 1992, con il quale i commerci e i movimenti finanziari tra i due paesi sono stati resi liberi negli ultimi decenni.

Rischio di fuga dei capitali

In sostanza, il territorio rischia un forte deflusso dei capitali e anche piuttosto velocemente, qualora banche, fondi e assicurazioni, oltre che le società che qui vi si sono quotate o hanno la sede, decidessero di smontare le tende per non ritrovarsi in mano a Pechino.

Nessun problema per la sostenibilità del debito sovrano, ma l’economia ne risentirebbe e ciò provocherebbe due conseguenze: aumento dei default societari e crisi del cambio. Quest’ultimo è agganciato al dollaro USA sin dal 1983 attraverso un “peg” di 7,80. Esso si regge essenzialmente sugli enormi afflussi di capitali ogni anno. Pensate, ad esempio, che le riserve valutarie di Hong Kong si attestavano a fine aprile a oltre 440 miliardi di dollari, circa il 118% del pil.

Questi livelli abnormi riflettono grossi avanzi finanziari, capaci di più che compensare i forti disavanzi commerciali. Nel 2019, la bilancia dei pagamenti ha chiuso in attivo di oltre 23 miliardi di dollari, a fronte dei -43 miliardi segnati dalla bilancia commerciale. Dunque, gli afflussi netti di capitali sono stati pari a 66 miliardi. Ma se questi si volatilizzassero, che ne sarebbe del “peg”? Nel breve, probabilmente non cambierebbe nulla, grazie alle immense riserve valutarie accumulate e disponibili per affrontare un’eventuale fase di emergenza. Tuttavia, se il governo locale volesse evitare di “bruciarle”, potrebbe porre fine sin da subito alle aspettative negative sul peg, sganciando il cambio dal dollaro, di fatto svalutandolo.

E così, tutto il debito sinora emesso in dollari locali subirebbe un deciso deprezzamento per via della svalutazione, infliggendo forti perdite agli investitori stranieri, che non hanno, peraltro, acquistato questi bond per i lauti rendimenti offerti, ma spesso confidando proprio nell’elevata qualità dei titoli, percepiti come un porto sicuro per i loro capitali. Ma di sicuro questo porto si sta rivelando ogni giorno meno, purtroppo.

