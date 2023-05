Obbligazioni ENI a 4 e 10 anni per 2 miliardi, la scadenza corta è sustainability-linked

Sono passati neppure quattro mesi da quando ENI emise obbligazioni rivolte esclusivamente al canale retail, raccogliendo ordini per oltre 10 miliardi di euro contro i 2 offerti. Ieri, è stata la volta di una nuova emissione. In questo caso, doppia tranche in offerta per un controvalore complessivo di 2 miliardi. La domanda è stata in tutto di 5 miliardi, arrivata da investitori istituzionali principalmente in Germania, Regno Unito, Francia e Italia. Quanto alle caratteristiche dei titoli proposti, abbiamo una scadenza a 4 anni e un’altra a 10 anni.

Le obbligazioni ENI a 4 anni, scadenza 19 maggio 2027, sono anche “sustainability-linked”. L’importo emesso è stato di 750 milioni. Il bond stacca annualmente una cedola fissa lorda del 3,625%. Il prezzo di re-offer è stato di 99,982 centesimi. Pertanto, il rendimento viaggia in area 3,63%. L’ultima cedola che sarà pagata in corrispondenza del rimborso del capitale può aumentare dello 0,50% nel caso in cui anche solo uno dei due obiettivi di sostenibilità ambientale non fosse centrato per allora.

Obbligazioni ENI a basso rendimento

Si tratta dell’obiettivo al 31 dicembre 2025 di Net Carbon Footprint Upstream (taglio delle emissioni di CO2) e dell’installazione di capacità per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non inferiore a 5 GW.

Quanto alle obbligazioni ENI a 10 anni, scadenza 19 maggio 2033, l’importo emesso è stato di 1,25 miliardi. In questo caso, la cedola fissa lorda annuale è stata fissata al 4,25%. Il prezzo di re-offer è stato di 99,505 centesimi. Ciò si traduce in un rendimento alla scadenza del 4,32%. Ricordiamo che l’emittente ha rating medio-alti: A- per S&P e Fitch, Baa1 per Moody’s. Stando alle agenzie di valutazione internazionali, quindi, il rischio di credito sarebbe teoricamente molto basso. Noi aggiungiamo anche che la compagnia è controllata dallo stato italiano e questo rappresenta un plus di sicurezza per gli obbligazionisti, dato che verosimilmente il governo sosterrebbe una sua partecipata in caso necessitasse assistenza finanziaria.

Ad ogni modo, i rating medio-alti sono insiti nei prezzi delle obbligazioni ENI. Considerate che la scadenza a 4 anni offre un rendimento di appena 5-6 punti base (0,05-6%) in più del BTp “benchmark” di pari durata. La scadenza decennale, invece, presenta un premio di appena 13 punti base o 0,13% sul BTp a 10 anni. Ma fate attenzione alla diversa imposizione fiscale. Le cedole e le plusvalenze realizzate con i titoli di stato sono tassati al 12,50%, per le obbligazioni ENI al 26%. Questo significa, dunque, che i rendimenti offerti dal Cane a sei zampe risultano essere inferiori a quelli dello stato italiano per le medesime scadenze.

[email protected]