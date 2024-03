Il Ministero di economia e finanze ha annunciato che martedì 12 marzo terrà la consueta asta mensile per l’emissione dei nuovi Buoni ordinari del Tesoro (BoT) a 12 mesi. Offrirà un importo di 7,5 miliardi di euro. Da notare che giovedì 14 marzo, data di regolamento dell’operazione, arriveranno a scadenza altri titoli annuali per un controvalore di 7,15 miliardi. Questo significa che la massa dei BoT in circolazione aumenterà solo marginalmente.

Clima positivo sul mercato sovrano

Le offerte al Tesoro dovranno pervenire entro le ore 11.00 di giorno 12.

Spread giù, ecco il possibile rendimento

I nuovi BoT a 12 mesi debutteranno in un clima apparentemente più positivo per le emissioni sovrane, non soltanto dell’Italia. Per prima cosa, dobbiamo registrare il grande successo del BTp Valore 2030 in collocamento la scorsa settimana. E ieri, la Banca Centrale Europea (BCE) ha lasciato invariati i tassi di interesse, ma ha fatto intendere di essere pronta a tagliarli a giugno, grazie all’inflazione in calo nell’Eurozona verso il target del 2%.

A seguito di questo quasi annuncio, lo spread tra BTp e Bund a 10 anni si è ulteriormente ristretto fino a scendere sotto i 130 punti base, aggiornando i minimi da oltre due anni. I rendimenti italiani sono in calo lungo la curva e questa è senz’altro una buona notizia per lo stato e i contribuenti, cattiva per gli obbligazionisti intenti ad investire i loro risparmi sul mercato dei bond.

Quale rendimento possiamo aspettarci dai nuovi BoT a 12 mesi? Alle attuali condizioni di mercato, qualcosa intorno al 3,60%. Grosso modo, il prezzo di aggiudicazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 96,50 centesimi. Ricordiamo, infatti, che questi titoli non staccano alcuna cedola, per cui il guadagno per l’investitore deriva solamente dal minore prezzo pagato per acquistarli rispetto a quello che sarà rimborsato alla scadenza del 14 marzo 2034. La durata sarà esattamente di 365 giorni.

Nuovi BoT 12 mesi, curva piatta

Da notare che il BTp a 10 anni offre quasi esattamente lo stesso rendimento dei BoT a 12 mesi.

Ciò segnala quanto la curva delle scadenze sia praticamente piatta, cioè non vi sia un premio sostanziale per coloro che intendono investire su bond di durata più lunga rispetto ai bond di minore durata residua. D’altra parte è ragionevole che sia così. Con il taglio dei tassi in vista, i prezzi tenderanno a salire più rapidamente sul tratto lungo della curva e ciò spinge il mercato a preferire quest’ultimo in ottica speculativa o anche solo per approfittare dei più alti rendimenti prima che scendano.

