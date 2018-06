Mondo Tv: invia richiesta emissione bond convertibili ad Atlas

Mondo Tv ha inviato a Atlas Special Opportunities e Atlas Capital Markets una nuova richiesta di emissione nell’ambito dell’accordo di investimento con il quale Atlas si è impegnata a sottoscrivere, direttamente o tramite un soggetto eventualmente designato ai sensi del Contratto, in diverse tranche e solo a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società, 72 bond convertibili in azioni per un valore di 250.000 euro ciascuno.

Tramite una nota si rammenta che il Contratto Atlas prevede la facoltà della società di richiedere la sottoscrizione dei Bond in due tranche: oggetto della richiesta è la prima tranche di 44 bond per un controvalore complessivo di 11.000.000 euro e che, ad esito dell’invio della richiesta, in base al contratto di investimento con Atlas, residua una unica e ultima tranche di 28 bond per un controvalore complessivo di 7.000.000 euro.

In occasione dell’emissione della prima tranche dei bond, il contratto prevede inoltre l’emissione a favore di Atlas di warrant che daranno diritto a sottoscrivere entro un periodo di 5 anni dalla emissione, 450.000 azioni Mondo Tv al prezzo di 7,5 euro per azione, per un valore complessivo di 3.375.000 euro. L’emissione dei bond dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta, ovvero entro la data anteriore che potrà essere concordata tra le parti. La società comunicherà con apposito comunicato l’avvenuta emissione.

Si rammenta che l’operazione è finalizzata in primo luogo a destinare adeguate risorse al rafforzamento della struttura operativa e finanziaria della società anche in vista di futuri sviluppi in termini di crescita per linee esterne ed espansione internazionale. Con le risorse reperibili con la linea Atlas, la società può infatti guardarsi intorno, in maniera aggressiva, esplorando le possibili opportunità per accelerare le proprie prospettive di crescita, anche per le suddette linee esterne.

Mondo Tv, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, è capogruppo di un gruppo costituito da altre quattro società; il gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d’animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising).

