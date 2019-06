La corsa dei BTp premia i nervi saldi: guadagni netti fino al 17% in pochi mesi

“Ci vuole calma e sangue freddo” recita il motivo di una canzone italiana di qualche anno fa. Il brano non fu certo scritto per il mondo della finanza, ma gli si addice molto bene. “Only the brave”, solo chi ha coraggio può ambire a portare a casa guadagni cospicui e spesso pure in fretta. E’ accaduto a quanti abbiano scommesso sui BTp nei mesi scorsi.

No, i titoli di stato non sono certo l’investimento tipico di chi sia molto propenso al rischio. Per definizione, dovrebbero essere sicuri, tanto da allettare proprio le famiglie che puntano semmai a tutelare il potere di acquisto e a non parcheggiare i risparmi in conti bancari infruttiferi.

Investire in BTp e guadagnare a doppia cifra in pochi mesi, è appena successo

Tuttavia, tra terrorismo mediatico spicciolo e tensioni finanziarie che effettivamente nei mesi scorsi sembrarono preludere a un secondo funesto 2011-’12, ci sarà voluto un po’ di sangue freddo nell’acquistare BTp, non tanto per il rischio (quasi nullo) di default dello stato italiano, quanto per la prospettiva di un ulteriore rialzo dei rendimenti e, di pari passo, di un calo dei prezzi, specie per le scadenze medio-lunghe.

Invece, sono accadute due cose che hanno favorito il rally dei bond tricolori: la distensione tra Roma e Bruxelles sui conti pubblici, pur da considerarsi una tregua armata, come ha dimostrato la recente richiesta della Commissione UE al Consiglio europeo di aprire la procedura d’infrazione contro l’Italia per eccesso di debito; il crollo dei rendimenti globali sull’atteso maggiore accomodamento monetario delle principali banche centrali. L’Australia ha iniziato già a tagliare i suoi tassi e dai verbali dell’ultimo board di inizio giugno è emerso oggi che intende farlo ancora nel breve.

Rally BTp, i risultati in pochi mesi

Chi avesse acquistato a novembre il ventennale, il BTp con scadenza agosto 2039, avrebbe speso 112,5 euro per ciascun titolo, a fronte dei 129,6 a cui esso varrebbe oggi. Non solo, nel frattempo avrà riscosso anche una cedola lorda del 2,50%, pari a una netta del 2,20%, che rapportata all’investimento farebbe l’1,94%.

In definitiva, il guadagno netto dell’investimento, tra plusvalenze e cedole, sarebbe stato di poco meno del 17%. Vi sembra poco in appena 7 mesi? Lo stesso BTp 2067, il più longevo emesso mai dal nostro Tesoro, ha nello stesso periodo offerto un margine netto del 16,3%.

A febbraio, il Tesoro ha emesso un BTp a 30 anni, vale a dire con scadenza settembre 2049. Dal giorno della sua prima quotazione sul mercato ad oggi, il titolo ha guadagnato ben quasi l’11% e ha staccato una cedola a inizio marzo dell’1,925%, pari a un tasso netto dell’1,68%. Rapportando tali valori all’investimento effettuato, otteniamo che il guadagno netto sarebbe stato dell’11%. Il tutto, in 4 mesi!

Rally BTp potenzialmente agli inizi

Il decennale, cioè il BTp agosto 2029, emesso nel febbraio scorso, di punti percentuali ne ha guadagnati 5,4, pari a un valore netto del 4,74%, sempre rapportato all’investimento. Anche in questo caso, in soli 4 mesi. Ma guai a pensare che solamente le scadenze più longeve abbiano offerto reali soddisfazioni. Il quinquennale maggio 2024, ad esempio, è passato da una quotazione di 93,3 ad ottobre agli attuali 101,74, staccando nel frattempo una cedola lorda dello 0,925% ed esitando un guadagno netto pari all’8,8% della somma investita.

Il rally, se vogliamo, potrebbe non essere affatto finito, sebbene sia la cronica instabilità politica italiana a non autorizzare facili previsioni. Si pensi, ad esempio, che il trentennale offre oggi il 3,13% lordo, esattamente il doppio della Spagna. Se il nostro BTp tendesse ai livelli spagnoli su questa scadenza, il suo prezzo s’impennerebbe di quasi il 25%. Lo stesso quinquennale, per restare in un orizzonte temporale vicino, offre un rendimento di gran lunga più generoso, cioè l’1,46% contro il -0,13%. Anche solo se si azzerasse di rendimento, guadagnerebbe il 7,5%.

