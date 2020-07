Investire nel recupero crediti: obbligazioni in euro AMCO scadenza 3 e 7 anni

AMCO, società italiana attiva nel settore finanziario e in particolare in quello del recupero crediti ha appena collocato sul mercato obbligazioni in euro con scadenza 3 e 7 anni.

AMCO Asset Management Company è una società per azioni pubblica, meglio nota fino al 2019 come SGA spa, è controllata totalmente dal Mef, tra i principali operatori europei specializzati nella gestione dei crediti deteriorati, con una posizione di leadership nella gestione degli UTP e con un track record di successo sviluppato negli ultimi 20 anni grazie a una governance solida.

AMCO emette bond a 3 e 7 anni per 2 miliardi

AMCO – si legge in un comunicato – ha chiuso con successo una nuova emissione obbligazionaria senior unsecured ripartita in due tranche, per un importo nominale di 1.250 milioni di euro con scadenza a 3 anni, e di 750 milioni di euro con scadenza a 7 anni. Il totale degli ordini pervenuti per le due tranches ha raggiunto i 5 miliardi di euro da parte di 243 istituzioni, ed è pari a 2,5 volte l’ammontare dell’emissione totale, a prova dell’elevato livello di interesse riscontrato nel mercato. L’emissione conferma la capacità di AMCO di attrarre una base di investitori stabile di diversa provenienza geografica. Oltre il 60% delle allocazioni è ad investitori esteri. Gli investitori che hanno partecipato all’operazione includono asset managers, banche e istituzioni finanziarie.

Obbligazioni AMCO 1,50% 2023 caratteristiche

L’obbligazione AMCO con scadenza a 3 anni ha una cedola fissa annua dell’1,5%. L’obbligazione è stata collocata presso investitori istituzionali e ha un taglio minimo negoziabile di 100.000 euro nominali con multipli aggiuntivi di 1.000 sulla borsa del Lussemburgo, mentre su EuroTLX (prevista quotazione a breve) è negoziabile con multipli aggiuntivi di 100.000 euro. Di seguito i dati sintetici del bond:

Emittente: AMCO S. p.A.

p.A. Codice Isin: XS2206380573

Rating previsto per l’emissione: “BBB-” da Fitch e “BBB” da Standard & Poor’s

Importo: 1.250.000.000 euro

Data di lancio: 9 luglio 2020

Data di Regolamento: 17 luglio 2020

Scadenza: 17 luglio 2023

Cedola: 1,50% p.a. pagabile annualmente in via posticipata

Regime fiscale 26%

Data di stacco della prima cedola: 17 luglio 2021

Prezzo di emissione: 99,752%

Quotazione: Borsa di Lussemburgo, EuroTLX

Obbligazioni AMCO 2,25% 2027 caratteristiche

L’obbligazione AMCO con scadenza a 7 anni ha una cedola fissa annua del 2,25%. L’obbligazione è stata collocata presso investitori istituzionali e ha un taglio minimo negoziabile di 100.000 euro nominali con multipli aggiuntivi di 1.000 sulla borsa del Lussemburgo, mentre su EuroTLX (prevista quotazione a breve) è negoziabile con multipli aggiuntivi di 100.000 euro. Di seguito i dati sintetici del bond:

Emittente: AMCO S.p.A.

Codice Isin: XS2206379567

Rating previsto per l’emissione: “BBB-” da Fitch e “BBB” da Standard & Poor’s

Importo: 750.000.000 euro

Data di lancio: 9 luglio 2020

Data di Regolamento: 17 luglio 2020

Scadenza: 17 luglio 2027

Cedola: 2,25% p.a. pagabile annualmente in via posticipata

Regime fiscale 26%

Data di stacco della prima cedola: 17 luglio 2021

Prezzo di emissione: 99,486%

Quotazione: Borsa del Lussemburgo, EuroTLX

Cosa fa AMCO Asset Management

AMCO è una full-service credit management company, interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. E’ uno dei principali operatori nella gestione delle posizioni NPE in Italia,in una fase di forte crescita. A giugno 2020 gestisce 33 miliardi di euro pro-forma di asset under management frazionati in 244.000 controparti, di cui 14 miliardi di euro di Unlikely to Pay e Past Due, che includono posizioni relative a 56.000 aziende italiane. AMCO presiede l’intero processo di gestione dei crediti deteriorati, con un modello di fully integrated servicing, anche con il coinvolgimento di partner terzi specializzati. AMCO opera ponendosi come partner di tutti gli stakeholder, con un approccio gestionale volto a favorire la sostenibilità dell’impresa, anche erogando direttamente nuova finanza per favorire la continuità delle aziende e il loro rilancio industriale. Gli obiettivi di AMCO sono il raggiungimento di elevati livelli di performance nella gestione degli NPE e una crescita sostenibile facendo leva su economie di scala.

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso una strategia di gestione diversificata tra sofferenze e UTP, un’organizzazione rigorosa delle strutture e delle risorse con competenze specialistiche, un monitoraggio continuo e puntuale delle attività di gestione.