Debolezza dell’Economia della Zona Euro: Visione Bearish di Morgan Stanley su Obbligazioni Italiane

Secondo gli analisti di Morgan Stanley, il premio di rischio obbligazioni italiani è destinato a salire a livelli simili a quelli dell’inizio del 2023. Una serie di fattori, tra cui il deterioramento dell’economia dell’area euro, la limitata domanda estera e la possibilità di un aumento delle vendite di titoli da parte della Banca Centrale Europea (BCE), sono previsti esercitare una pressione al ribasso sui titoli di Stato italiani. Questa prospettiva negativa coincide con un recente stallo nel rally obbligazioni e una significativa scommessa contro il debito italiano da parte di Goldman Sachs Group Inc., che ha citato le prospettive fiscali dell’Italia come “sotto pressione”.

Gli analisti di Morgan Stanley, tra cui Eric Oynoyan e l’economista Chiara Zangarelli, hanno espresso le loro preoccupazioni in una nota, dichiarando: “Ci aspettiamo ora deficit fiscali più elevati e una crescita più debole. In un contesto di rapido indebolimento dell’economia dell’area euro, tale ricaricamento dovrebbe accelerare nei prossimi mesi”.

Performance del Mercato obbligazioni nel 2023

Storicamente, i titoli di Stato italiani, spesso indicati come BTP, sono stati considerati alcuni degli asset più rischiosi nella regione, principalmente a causa del considerevole debito del governo. La diminuzione dell’appetito per questi titoli riflette le sfide fiscali che l’area euro sta affrontando dopo anni di generosità fiscale. I responsabili delle politiche, che hanno promesso di mantenere costi di finanziamento stabili tra gli Stati membri, sono probabilmente destinati a prendere atto di questa evoluzione.

Nonostante abbiano avuto una buona performance all’inizio dell’anno, che ha motivato gli investitori a diversificare i loro portafogli esplorando come investire in obbligazioni, i titoli di Stato italiani hanno registrato un calo nel 2023. Questo calo ha portato alla riduzione dello spread di rendimento tra i titoli di Stato italiani decennali e i loro omologhi bund tedeschi, un indicatore di rischio ampiamente osservato, di quasi 60 punti base, fino a poco al di sotto di 160 a giugno. Morgan Stanley prevede ora che questo spread si allargherà a 210 punti base entro la fine dell’anno, indicando una prospettiva meno favorevole per i titoli di Stato italiani.

“I fattori di supporto che hanno permesso allo spread BTP-bund decennale di raggiungere il nostro scenario ottimistico di 160 punti base sono scomparsi”, avvertono gli analisti.

Il bilancio dell’Italia è stato negativamente influenzato da una contrazione dello 0,4% dell’economia nel periodo aprile-giugno. Questa contrazione potrebbe portare il deficit più vicino al 4% l’anno prossimo, superando ulteriormente il limite del 3% imposto dall’Unione Europea.

Prospettive Economiche dell’Italia

Morgan Stanley prevede che le discussioni di bilancio dell’anno prossimo in Italia saranno intricate, poiché il governo si impegna a mantenere le promesse elettorali mentre prioritizza la consolidazione fiscale. La banca ha rivisto al ribasso le sue previsioni di crescita al 0,8% sia per il 2023 che per il 2024, significativamente al di sotto delle previsioni del governo del 1% e dell’1,4%, rispettivamente.

Inoltre, l’appetito degli investitori domestici per il debito italiano ha mostrato segni di stallo, senza indicazioni di un ritorno della domanda estera. Morgan Stanley prevede anche che i responsabili delle politiche della BCE annunceranno a dicembre la conclusione dei reinvestimenti nel suo programma di acquisto di emergenza legato alla pandemia, programma di cui l’Italia ha notevolmente beneficiato.

Anche Goldman Sachs concorda sul fatto che la recente decelerazione dell’economia europea sta iniziando a manifestarsi in Italia, in particolare nel settore delle costruzioni, che era stato precedentemente stimolato da generosi crediti d’imposta introdotti nel 2020.

“Ci aspettiamo una nuova attenzione degli investitori sul debito italiano mentre i governi europei lavorano ai piani di bilancio del 2024”, osserva l’economista di Goldman Sachs Filippo Taddei. “I nostri analisti di mercato mantengono un bias allargante nel credito sovrano, specialmente nei BTP, che sono probabilmente più esposti a un cambiamento di sentiment”.

Conclusioni

In conclusione, il mercato obbligazioni italiani sta affrontando venti contrari significativi, con sia Morgan Stanley che Goldman Sachs che esprimono preoccupazioni sulle prospettive fiscali dell’Italia e sulle sfide economiche più ampie nell’area euro. Il recente stallo nel rally obbligazioni, unito alle previsioni di spread di rendimento più ampi e alla mancanza di interesse degli investitori stranieri, dipinge un quadro complicato per i titoli di Stato italiani.

Mentre l’Italia affronta discussioni di bilancio complesse e cerca di conciliare le promesse elettorali con la consolidazione fiscale, il futuro del suo mercato obbligazioni rimane incerto. Gli investitori dovranno monitorare attentamente l’evolversi della situazione nel mercato obbligazioni italiani in risposta alle mutevoli condizioni economiche e agli sviluppi delle politiche nei prossimi mesi.