La Germania ha da alcune sedute una curva dei tassi interamente negativa e il suo Bund decennale non smette di segnare record su record, sconfinando sempre più sottozero. Lo spread tra il rendimento a 30 anni e quello a 2 anni presso la prima economia europea è sceso in settimana nei pressi dei 70 punti base (0,70%), vale a dire poco sopra quello che si ha negli USA, dove la distanza tra Treasury a 30 anni e quello a 2 anni si mostra nell’ordine dei 65 bp.

E questa non è una bella notizia per l’economia, perché una curva così piatta in Germania non si vedeva dal 2008, cioè dalle settimane del crac di Lehman Brothers, quando esplose la potente crisi finanziaria mondiale.

Curva dei tassi in Germania tutta sottozero, evento storico e notizia positiva per BTp

L’appiattimento della curva dei rendimenti sovrani non suona mai positivamente per l’economia, peggio se la curva s’invertisse. In genere, questo fenomeno si accompagna all’arrivo imminente di una recessione dell’economia, anche se gli analisti restano tutt’ora divisi se ne sia una conseguenza o una causa. La Germania, in effetti, sarebbe sull’orlo della recessione, come segnalano i dati che arrivano dalla sua produzione manifatturiera, la quale risente delle tensioni internazionali.

E i rischi si percepiscono guardando anche alle altre curve nell’Eurozona. Spagna e Portogallo, ad esempio, stanno registrando rendimenti decennali tendenti allo zero, quando ancora fino a tre settimane fa offrivano entrambi oltre mezzo punto percentuale sulla medesima scadenza. Lisbona è uscita da un salvataggio internazionale nel 2014 e le banche spagnole stesse dovettero essere salvate con un intervento europeo nel 2012. Eppure, i rischi sovrani vengono così sottaciuti dal mercato, che queste due economie si accingono a far parte del club dei paesi con rendimenti a 10 anni sottozero.

Rendimenti euro in picchiata, anche per BTp

Sarebbe una grossa notizia, un po’ come pochi giorni fa lo è stata la discesa dell’intera curva tedesca in territorio negativo. Che il mercato impieghi i capitali in assets a perdere significa semplicemente che ritiene più rischiose le alternative, come gli investimenti nell’economia reale.

Per questo, che le scadenze stiano perlopiù rendendo meno di zero nell’area non può essere colto come un segnale positivo. Tutt’altro. Certo, guardando dal buco della serratura, quello che sta accadendo non può che fare bene ai BTp, indipendentemente da quanto accada a Roma. Il decennale italiano è sceso in settimana sotto l’1,50%, nonostante il governo Conte abbia sfiorato la crisi con la mozione parlamentare dei 5 Stelle sulla TAV e dalla nostra economia non arrivino segnali incoraggianti.

Lo spread BTp-Bund continua ad aggirarsi sopra i 200 punti base, ma i rendimenti italiani si mostrano in discesa e si attestano su livelli storicamente molto bassi. Sono quelli tedeschi ad essere sprofondati così tanto da avere innalzato il differenziale con l’Italia. Lo stesso BTp 2067, il più longevo sinora emesso dal nostro Tesoro, offre il suo minimo storico, meno del 2,70%. Il trentennale, invece, è sceso ormai in area 2,40%. Ma vale la pena chiedersi se non fosse preferibile sostenere rendimenti un po’ più alti, se questi rispecchiassero un’economia più in forma. Valutare positivamente i livelli ormai azzerati di tutti i rendimenti europei rischia di somigliare troppo alla scena dell’orchestra che suona mentre il Titanic affonda.

Perché la crisi nel governo per ora non scalda spread e rendimenti BTp

