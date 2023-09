Ad ottobre in collocamento il secondo BTp Valore, ecco i termini: c’è una novità assoluta per la cedola

Com’era nelle nostre previsioni, entro la fine dell’anno ci sarà un secondo collocamento del BTp Valore. La notizia ufficiale è arrivata ieri dal Ministero di economia e finanze. L’emissione avverrà da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre fino alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Venerdì 29 settembre saranno resi noti sia il tasso annuale minimo delle cedole e sia il codice ISIN. Il taglio minimo, come sempre, resta fissato a 1.000 euro. Potranno prenotare il bond i piccoli risparmiatori (retail) con ordini illimitati, accedendo dal proprio home banking o recandosi nell’ufficio postale o nella filiale bancaria in cui si detiene il conto titoli.

L’investimento avverrà senza commissioni nei giorni del collocamento. Previsto anche stavolta un premio fedeltà per gli obbligazionisti che acquisteranno il BTp Valore all’emissione e lo manterranno in portafoglio fino alla scadenza. La tassazione di cedole e premio fedeltà è del 12,50%. Il titolo è esente dalle imposte di successione. Chiaramente, l’obbligazionista ha sempre la possibilità di rivenderlo prima della scadenza, esponendosi alle condizioni di mercato.

Condizioni nuovo collocamento

Subito dopo il collocamento, infatti, il bond sarà negoziato sul MoT di Borsa Italiana.

E veniamo adesso alle caratteristiche salienti del nuovo BTp Valore. Esso avrà durata di 5 anni, per cui arriverà a scadenza nell’ottobre del 2028. La prima emissione di giugno riguardò un titolo della durata di quattro anni. L’emissione avverrà alla pari, cioè al 100% del valore nominale. Quanto alle cedole, saranno crescenti (step up) lungo il periodo d’investimento. E qui arriva una novità assoluta: per la prima volta per un titolo di stato italiano, saranno corrisposte su base trimestrale.

Nei prossimi giorni, il Tesoro renderà noto il premio fedeltà.

BTp Valore 2028, ecco possibili cedole

Con riferimento al primo BTp Valore collocato a giugno, esso fu pari allo 0,50%. Le cedole furono fissati allora al 3,25% per i primi due anni e al 4% per il terzo e quarto anno con periodicità di pagamento semestrale. Al termine del collocamento, il Tesoro potrà confermare o aumentare i tassi minimi garantiti.

Sulla base delle attuali condizioni di mercato, ci aspettiamo che la cedola media ponderata del prossimo BTp Valore sia in area 3,90%. Ipotizzando un tasso valido per i primi due anni, un altro per il terzo e quarto anno e un terzo per il quinto e ultimo anno, ecco le possibili condizioni offerte:

3,60% per i primi due anni;

4% per terzo e quarto anno;

4,30% per il quinto anno.

Il Tesoro vorrà replicare il successo del primo collocamento, sebbene sia difficile. Per questo punterà a fissare una cedola relativamente elevata per i primi due anni, a cui le famiglie guarderanno per capire se l’investimento possa risultare profittevole con un’inflazione ancora elevata. Aiuterà la cadenza trimestrale per i pagamenti delle cedole, dato che i piccoli risparmiatori si mostrano sempre interessati ai flussi di reddito infrannuali.

