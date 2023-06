Collocamento BTp Valore al via, ecco tutte le informazioni necessarie per investire

Inizia oggi il collocamento del BTp Valore, il nuovo Buono del Tesoro dedicato esclusivamente agli investitori individuali o retail. Vedremo tutte le caratteristiche del titolo, le cui sottoscrizioni saranno possibili da questa mattina fino alle ore 13 di venerdì 9 giugno, salvo chiusura anticipata. Questa potrà avvenire non prima delle ore 17.30 di mercoledì 7 e previa comunicazione anticipata. Dunque, le famiglie avranno a disposizione certamente tre giornate per acquistare il bond. Il lotto minimo è fissato in 1.000 euro. La data di regolamento dell’operazione è fissata per il prossimo 13 giugno. In pratica, quel giorno gli investitori riceveranno materialmente i titoli prenotati e dovranno effettuare il pagamento.

Il BTp Valore avrà una durata di quattro anni e scadenza in data 13 giugno 2027. L’emissione avverrà alla pari, cioè al 100% del suo valore nominale. Per coloro che acquisteranno il titolo in fase di collocamento e lo manterranno in portafoglio fino alla scadenza è riconosciuto un premio fedeltà dello 0,50% rispetto al valore nominale (5 euro lordi su un lotto minimo di 1.000 euro).

Questo sarà erogato insieme al rimborso del capitale e al pagamento dell’ultima cedola semestrale.

Come sappiamo, il BTp Valore è un bond con cedole step up, cioè crescenti. Esse sono staccate con cadenza semestrale e agganciate a un tasso d’interesse che sarà fisso e uguale al 3,25% annuale per i primi due anni. Per il terzo e quarto anno, il tasso sale al 4%. Dunque, il rendimento lordo iniziale alla scadenza risulta essere in media del 3,625%, offrendo un piccolo premio rispetto a quello di mercato del BTp a 4 anni con cedola fissa. La mattina seguente alla chiusura del collocamento, il Tesoro fisserà il valore delle cedole in via definitiva. Potrà o confermare i tassi comunicati giovedì 1 giugno o aumentarli, ma non ridurli.

Collocamento BTp Valore, ecco modalità sottoscrizione

Come si acquista il BTp Valore durante il collocamento? Ci si può recare presso la banca in cui si detiene il conto titoli, la cui apertura è necessaria per investire in asset finanziari. In alternativa, ci si può recare all’ufficio postale o senza muoversi da casa effettuare la prenotazione dal proprio conto corrente online, se abilitato alle funzionalità di home banking. Non ci sono commissioni da pagare all’intermediario finanziario per questa fase.

Una volta acquistato, l’investitore non è tenuto a tenere il BTp Valore fino alla scadenza. Può benissimo rivenderlo prima sul Mercato obbligazionario Telematico (MoT) in cui sarà quotato successivamente al collocamento. In quel caso, tuttavia, si esporrà al rischio di prezzo. Infatti, questo potrà risultare superiore o inferiore alla pari, in base alle condizioni di mercato. E si dovranno pagare anche le commissioni di negoziazioni alle banche.

A tale proposito, dovete sapere che al BTp Valore, in fase di collocamento, sarà assegnato il codice ISIN “speciale” (IT0005547390) comunicato giovedì scorso. Per i titoli negoziati sul MoT, invece, è previsto un altro codice ISIN. Tale differenza rileva ai fini del pagamento del premio fedeltà, che sarà corrisposto solo ai possessori dei titoli con codice ISIN “speciale”. Infine, il regime fiscale applicato sugli interessi e le eventuali plusvalenze maturate attraverso le negoziazioni sul MoT è quello previsto per tutti i titoli di stato italiani: aliquota del 12,50%.

