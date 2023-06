Cedole BTp Valore, arriva la comunicazione del MEF: c’è il grande “salto”

La comunicazione tanto attesa è arrivata. Il Ministero di economia e finanze (MEF) darà il via al collocamento del primo BTp Valore dal prossimo lunedì 5 giugno. Nella giornata di oggi, ha reso note le cedole, che sappiamo essere crescenti o “step up” fino alla scadenza. A tale proposito, già nelle scorse settimane il Tesoro stesso aveva chiarito che vi sarebbe stato un solo “salto”, cioè i tassi resteranno fissi per i primi due anni e saliranno per una volta nei due anni successivi.

Il BTp Valore è un bond riservato esclusivamente agli investitori individuali o retail. A differenza del BTp Italia, quindi, non ci sarà alcuna sessione dedicata agli investitori istituzionali. Offre anche un premio fedeltà dello 0,50% alla scadenza dei quattro anni (27 giugno 2027). Esso sarà erogato ai sottoscrittori che manterranno in portafoglio il titolo fino all’ultimo giorno. Come sappiamo, inoltre, l’emissione avverrà alla pari, cioè al 100% del valore del capitale nominale.

Ed ecco le cedole del BTp Valore 2027 comunicate nella giornata odierna:

3,25% per il primo e secondo anno;

4% per il terzo e quarto anno.

Cedole BTp Valore a premio

Questo significa che le prime quattro cedole corrisposte su base semestrale saranno dell’1,625% lordo, pari all’1,42% netto. Dalla quinta all’ottava e ultima cedola, il tasso lordo salirà al 2% (1,75% netto). Il rendimento lordo medio annuo del BTp Valore risulta essere, quindi, del 3,6250%. Considerate che oggi la scadenza a 4 anni ordinaria con cedola fissa offre poco più del 3,50%. In sostanza, il nuovo bond offre un premio nell’ordine di una dozzina di punti base. C’è da dire, comunque, che nelle passate sedute il rendimento era salito fino al 3,75%. La comunicazione di oggi grosso modo centra la nostra previsione, sebbene avessimo scontato un “salto” inferiore tra il primo e il secondo tasso.

In fase di collocamento il codice ISIN “speciale” per il BTp Valore sarà IT0005547390. Al termine del collocamento sarà indicato il codice ISIN per i titoli negoziati sul Mercato obbligazionario Telematico di Borsa Italiana. Questa differenza è rilevante per l’ottenimento del premio fedeltà, che spetta solo ai possessori dei titoli con codice ISIN “speciale”.

Le cedole del BTp Valore potranno essere confermate o riviste solo al rialzo al termine del collocamento. Esso durerà almeno tre giornate, cioè fino alle ore 17.30 di mercoledì 7. In caso di chiusura anticipata, la fissazione definitiva sarà comunicata nella mattinata successiva. Ricordiamo che il taglio minimo è di 1.000 euro e che le sottoscrizioni saranno possibili in banca, alla posta o anche accedendo al conto corrente online abilitato all’home banking.

