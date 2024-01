C’è voglia di Italia in questo primissimo scorcio del 2024. E’ tornata tra tassi di interesse attesi in calo e minore rischio sovrano percepito. Se martedì gli ordini per il nuovo BTp a 7 anni e la riapertura del trentennale avevano registrato la cifra record di oltre 157 miliardi di euro, ieri è andata meglio del previsto all’asta dei Buoni ordinari del Tesoro (BoT) annuali. Collocati tutti gli 8 miliardi offerti con un rendimento in calo al 3,442% dal precedente 3,528% di dicembre. Il prezzo di aggiudicazione è stato di 96,601 centesimi.

Spread BoT annuali sotto 20 punti

La domanda si è rivelata relativamente più alta di un mese fa, attestandosi a 10,78 miliardi, pari a un rapporto di copertura di 1,35 contro l’1,31 di dicembre. Il rendimento netto è sceso così al 2,839% per i calcoli di Assiom Forex.

I BoT annuali offrono rendimenti a premio notevolmente più basso degli omologhi tedeschi rispetto alle scadenze più alte. Lo spread su questo tratto della curva risultava ieri intorno ai 17 punti base o 0,17%. Sul tratto decennale, era sceso sotto 165 punti o 1,65%. L’Italia fa meno paura con l’atteso taglio dei tassi da parte della Banca Centrale Europea. Che avvenga a marzo o qualche mese più tardi, il percorso per la politica monetaria sembra tracciato. E ciò non farà che bene ai conti pubblici italiani, riducendo i costi di emissione dell’alto debito.

Soltanto fino a qualche mese fa i rendimenti dei BoT annuali si erano diretti a ridosso della soglia del 4%. Da allora, risultano diminuiti di oltre mezzo punto percentuale. Il periodo d’oro per gli obbligazionisti sembra alle spalle, perlomeno sul piano dei rendimenti ottenuti tra cedole e prezzi di acquisto. Ma si è già aperta una nuova fase di guadagni in conto capitale, vale a dire legati all’aumento dei prezzi. A beneficiarne sono state le scadenze più lunghe, con rialzi che hanno sfiorato il 30% in due mesi tra ottobre e dicembre.

