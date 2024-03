Nella giornata di ieri la Turchia ha avviato e portato a termine l’emissione del suo primo bond in euro dopo tre anni, il secondo di quest’anno in valuta straniera dopo il bond in dollari Usa offerto a febbraio. Il titolo ha una durata di sei anni e arriva a scadenza in data 21 maggio 2030 (ISIN: XS2790222116). Offre una cedola assai interessante del 5,875% e risulta essere stato prezzato poco sotto la pari, offrendo un rendimento annuo lordo in partenza in area 6%.

Le prime indicazioni puntavano al 6,50%, ma l’alta domanda ha abbassato le pretese del mercato. La decisione di Ankara non è stata presa a caso. La scorsa settimana, il paese ha ricevuto l’dell’agenzia Fitch da B a B+. Al momento, si tratta della valutazione più alta assegnata al debito sovrano anatolico. S&P esprime un giudizio B e Moody’s B3. In ogni caso, siamo sempre nell’area “non investment grade” o “spazzatura”.

Bond Turchia con spread ai minimi dal 2007

I rendimenti dei bond in euro della Turchia sono scesi sul mercato e segnalano spread ai minimi dal 2007, cioè da prima che arrivasse la crisi finanziaria mondiale. Una grande opportunità per emettere debito a costo contenuto. Tant’è che nei giorni passati l’idea del Tesoro era di emettere un sukuk da 8,5 miliardi di dollari a favore degli Emirati Arabi Uniti. L’operazione di ieri ha permesso un risparmio ad Ankara sui 2 miliardi di euro raccolti. Deutsche Bank, JP Morgan e Societe Generale si sono occupate dell’emissione.

Salgono a cinque i bond in euro della Turchia sin qui emessi e ancora in circolazione sul mercato secondario per un controvalore complessivo di 7,25 miliardi. L’ultima emissione risaliva al luglio del 2021 e riguardò la scadenza dell’8 luglio 2027 con cedola 4,375% (ISIN: XS2361850527). Allora, lo spread si aggirò in area 465 punti base rispetto al tasso “midswap”, sceso attualmente intorno ai 170 punti.

Svolta con rielezione di Erdogan

Per intenderci, il bond a sei anni (stessa durata iniziale del precedente) collocato ieri sul mercato è stato prezzato a premio di circa 335 punti base, circa 135 meno del 2021.

I fattori del successo sono diversi. La Turchia è tornata ad una politica economica ortodossa dopo la rielezione del presidente Recep Tayyip Erdogan nel maggio dello scorso anno. La banca centrale ha alzato i tassi di interesse dall’8,50% al 45% e ha nel frattempo svalutato la lira di oltre il 40%. Ciò ha permesso un aumento delle riserve valutarie. A febbraio si attestavano a quasi 78 miliardi di dollari, pur a fronte di un debito estero di quasi 483 miliardi, di cui a breve termine per 177,4 miliardi a fine dicembre.

Questo resta il dato più preoccupante. Anche se il debito pubblico appare relativamente basso, intorno al 35% del Pil, quello denominato in valute straniere rischia di non poter essere ripagato per carenza di dollari. E l’inflazione è ancora al 67%, attesa in calo nella seconda parte dell’anno. Fintantoché ciò non avviene, il taglio dei tassi rimane difficile da implementare senza mandare in subbuglio i mercati.

Bond in euro, ecco scadenze e rendimenti

Gli altri quattro bond in euro della Turchia in circolazione hanno le seguenti scadenze: marzo 2025 con rendimento al 4,77%; giugno 2025 con rendimento al 4,22%; febbraio 2026 con rendimento al 4,58% e luglio 2027 al 4,66%. Valutando il rischio di credito e tenuto conto che i BTp offrano per le medesime scadenze il 3,55%, il 3,45%, il 3,25% e il 3,10%, diremmo che l’appetibilità di un investimento del genere appare abbastanza contenuta.

E’ altresì vero che non esiste alcun rischio di cambio, ma se la lira continuasse a deprezzarsi, il peso del debito estero lieviterebbe per il governo turco e con esso le probabilità teoriche di default. Non a caso, il Tesoro avrebbe convocato le banche per prospettare loro uno swap.

Il governo riacquisterebbe bond della Turchia a breve termine per rimpiazzarli con emissioni più lunghe. Un modo per allungare la durata media del debito e ridurre le pressioni sulle magre riserve.

[email protected]