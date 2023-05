Perché i bond svizzeri sono stati più redditizi di quanto immaginiamo

Investire in bond svizzeri non è proprio un’operazione popolare. E la ragione è di tutta evidenza: rende pochissimo, per non dire niente. Ancora oggi, a guardare la curva dei tassi sovrana della Confederazione Elvetica vengono i brividi di freddo: decennale poco sopra l’1%, obbligazioni a 40 anni sotto tale soglia di rendimento. Il fatto è che la Banca Nazionale Svizzera tiene ad oggi i tassi d’interesse a livelli bassissimi: 1,50% contro il 3,75% della Banca Centrale Europea e il 5,25% della Federal Reserve a maggio. Erano stati per anni al -0,75% fino all’estate scorsa. Ma c’è da dire che l’inflazione nel paese alpino ad aprile scendeva al 2,6% contro il 7% dell’Area Euro e il 4,9% negli Stati Uniti.

Franco svizzero safe asset

Uno degli scudi anti-inflazione e che consente ai bond svizzeri di restare anemici in termini di rendimento è il cambio. Il franco svizzero è considerato un porto sicuro (“safe asset“) contro le tensioni e le incertezze internazionali.

Quindi, succede che quando c’è in giro per il mondo una crisi, specialmente in Europa, sia essa (geo)politica o economico-finanziaria, gli investitori si mettono al sicuro comprando asset denominati in franchi svizzeri. L’alta domanda ne fa salire i prezzi e inevitabilmente scendere i rendimenti.

Il fattore cambio, tuttavia, diventa fondamentale a posteriori per determinare il reale rendimento di un’obbligazione. Proprio i bond svizzeri ci offrono un esempio illuminante. Prendete la scadenza a dieci anni. Oggi offre l’1,05% contro il 4,30% del BTp e, soprattutto, il 2,45% del Bund. Il confronto diretto andrebbe effettuato con quest’ultimo, trattandosi di due asset con rating tripla A. I titoli del debito pubblico italiano, invece, sono classificati con giudizi molto meno generosi: BBB/BBB/Baa3.

Bond svizzeri a ritroso più redditizi dei Bund

Sulla base di questi numeri, non ci sarebbe alcun dubbio che dovremmo al massimo investire in titoli tedeschi, remunerativi più del doppio di quelli elvetici.

Portiamoci indietro a dieci anni fa. Anche allora i bond svizzeri decennali offrivano circa l’1,05%. Invece, i BTp di pari scadenza rendevano intorno al 4,55% e i Bund l’1,75%. Il premio offerto dai Bund risultava inferiore a quello attuale, ma pur sempre c’era. Ebbene, cosa sarebbe accaduto se avessimo investito in titoli tedeschi sulla base del solo rendimento? Chiaramente, avremmo percepito l’1,75% all’anno per dieci anni contro l’1,05% dei bond svizzeri. Solo che nel frattempo il franco svizzero ha guadagnato il 27% contro l’euro. A posteriori, quindi, l’investimento nei titoli di stato emessi dalla Confederazione sarebbe risultato più proficuo: il 3,45% lordo annuo, quasi il doppio dei titoli tedeschi.

A saperlo prima, investiremmo tutti bene. Le previsioni perfette, però, non esistono. Qualche indicazione ce la offre, comunque, lo stesso mercato. Se i bond svizzeri ci offrono per il momento circa l’1,40% in meno dei Bund, è perché gli investitori credono che tale differenziale verrà coperto negli anni dal rafforzamento del franco svizzero sull’euro. Se questo sarà risultato alla scadenza più elevato, i bond svizzeri avranno esitato rendimenti effettivi più alti. Nel caso opposto, sarebbe stato preferibile optare per i “safe asset” tedeschi.

