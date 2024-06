SNS REAAL N.V. e la sua affiliata SNS Bank N.V. sono due aziende olandesi operanti nel settore bancario e assicurativo, diventate un caso di dominio pubblico quando, nel 2013, dopo un lungo periodo di difficoltà finanziarie, sono state nazionalizzate dal governo olandese. L’obiettivo dell’intervento governativo era stabilizzare le due società, proteggere i clienti olandesi e ristabilire la fiducia nel settore bancario locale, tramite l’iniezione di 3,7 miliardi di euro di capitale.

Questa misura, tuttavia, ha avuto un impatto negativo per tutti i possessori di obbligazioni subordinate, i quali si sono trovati con il valore dei loro titoli azzerato e quindi senza i risparmi investiti.

Per anni è sembrato che le possibilità di ottenere un risarcimento, anche parziale, fossero praticamente nulle. Tuttavia, il 21 aprile 2023, la Corte Suprema Olandese ha confermato una sentenza della Camera di Commercio della Corte d’Appello di Amsterdam che riconosceva il diritto a un risarcimento per i possessori degli strumenti espropriati di SNS. Dopo anni di procedimenti legali, il Ministero delle Finanze olandese ha approvato un piano di indennizzo di quasi 805 milioni di euro, comprensivo di interessi, da distribuire agli aventi diritto.

La strategia di Martingale Risk

La procedura per richiedere il risarcimento, da presentare al “Bureau Consignatie” del Ministero delle Finanze olandese per i danni subiti, sarà complessa e richiederà competenze specializzate. Rivolgendosi al team di Martingale Risk, grazie alla sua vasta esperienza e alle vaste conoscenze nel contenzioso finanziario, le possibilità di recupero si concretizzano.

Martingale Risk, che fino ad oggi ha recuperato oltre 300 milioni di euro per conto di centinaia di investitori italiani, offre agli interessati un’Analisi Preliminare Gratuita degli investimenti, con l’obiettivo di valutare senza impegno la possibilità di recupero. Inoltre, grazie alla politica No Win No Fee, sarà possibile ottenere un risarcimento senza sostenere costi o commissioni iniziali e senza correre alcun rischio, poiché Martingale Risk verrà remunerata solo a risarcimento avvenuto, con una percentuale sull’importo recuperato.

https://martingalerisk.com/

Numero verde: 800 057 750

Email: [email protected]

Chatta con Martingale Risk