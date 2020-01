Bond marzo 2020 e rendimento 275%, il mercato teme lo scenario argentino

Hassan Diab è ufficialmente il nuovo premier del Libano, a capo di un governo di 20 ministri. La nascita dell’esecutivo avviene a oltre tre mesi dalle dimissioni di Saad al-Hariri, arrivate a seguito di imponenti proteste di piazza contro la corruzione politica. Da allora, il clima sui mercati finanziari è diventato molto torbido.

Beirut ha un debito pubblico superiore al 150% del pil e i flussi di capitali necessari a finanziarlo hanno smesso di entrare nel paese dei cedri, anzi si sono diretti all’estero con il caos di questi mesi, spingendo le banche a imporre controlli sui capitali per evitare il crac.

Il prossimo 9 marzo scade un Eurobond in dollari con cedola 6,375% (ISIN: XS0493540297), che ieri scambiava a 78,8 centesimi, offrendo così un rendimento annuale in area 275%. Il pagamento da 1,2 miliardi risulta abbastanza complicato per lo stato, in quanto le riserve valutarie della banca centrale si stanno assottigliando e al netto delle passività ammonterebbero solamente a 12 miliardi, stando all’agenzia Fitch. Entro questa settimana, se non nelle prossime ore, l’esecutivo deciderà se e in quali modalità provvedere al rimborso.

A detenere queste obbligazioni risultano perlopiù gli investitori domestici, soprattutto banche. E questo da un lato rende le cose più semplici al governo, dall’altro le aggrava. Se si optasse per il rinvio del rimborso o per il taglio nominale, i conti degli istituti di credito verrebbero zavorrati nel bel pieno di una lotta già strenua per arginare una crisi finanziaria conclamata. Finirebbero con ogni probabilità per inasprire ulteriormente i limiti ai prelievi dei clienti e per arrestare i prestiti a società e imprese, mandando del tutto in malora l’economia e accentuando la rabbia popolare, con esiti imprevedibili sulla sopravvivenza di questo governo e delle stesse istituzioni.

Lo spettro argentino

Avanza un’altra ipotesi, ovvero che gli investitori locali convertano le loro obbligazioni di marzo in lire libanesi. Se il piano fosse implementato, Fitch avverte che declasserebbe il rating sovrano a “Selective Default”.

Sarebbe molto male per la capacità di Beirut di continuare a rifinanziarsi sui mercati. Il default si avvicinerebbe celermente. D’altra parte, intaccare circa un decimo delle riserve valutarie per spostare solamente di qualche mese una probabilissima ristrutturazione appare insensato. Già in aprile, ad esempio, scadono obbligazioni per 700 milioni di dollari, che sul secondario trattano a 73 centesimi, anche in questo caso con rendimenti esplosivi: 266%!

L’ipotesi che prende piede tra gli analisti è che la ristrutturazione imporrà prima o poi perdite per il 65% del valore nominale del titolo. Non a caso, diverse obbligazioni libanesi stanno quotando intorno o sotto 40 centesimi. Il problema è che un’operazione del genere, che vede coinvolti Eurobond per oltre 34 miliardi di dollari e di cui almeno un terzo in mani straniere, verrebbe avallata dai creditori dietro la presentazione di un piano credibile del governo e bollinato dal Fondo Monetario Internazionale, il quale si farebbe carico di assistere finanziariamente il paese. Ad oggi, nulla di questo starebbe accadendo. Beirut non ha nemmeno avviato una richiesta di aiuto all’FMI, né esisterebbero reali condizioni politiche per giungere a un tale epilogo, vista la fragilità su cui si regge l’esecutivo.

Anche perché l’FMI aiuterebbe il Libano dietro l’attuazione di precise riforme economiche, tra cui il taglio dei sussidi alle famiglie e la liberalizzazione del cambio. Misure impopolari, che si tradurrebbero nell’immediato, similmente a quanto accaduto in Argentina, in un’esplosione dell’inflazione e nell’aumento delle difficoltà per le famiglie a basso reddito. Il punto è che a questo dramma si arriverebbe ugualmente con il mantenimento delle politiche attuali, anzi si rischierebbe una deriva venezuelana nel caso le riserve valutarie si rivelassero insufficienti per coprire le importazioni a brevissimo termine. In sostanza, l’economia libanese soffrirà certamente molto in ogni caso, gli obbligazionisti stanno cercando di capire in quale misura dovranno patire.

