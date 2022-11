Questo bond a 50 anni ha fruttato oltre il 60% in cinque settimane

Giovedì 17 novembre, il premier britannico Rishi Sunak ha presentato il nuovo bilancio dello stato per chiudere definitivamente con la brevissima e negativissima fase della “Trussonomics”. Con l’intento di ripristinare la credibilità fiscale del Regno Unito, il premier ha annunciato tagli alla spesa pubblica per 30 miliardi di sterline (34,5 miliardi di euro) e aumenti delle tasse per 24 miliardi (27,6 miliardi di euro). L’inversione a U nella politica fiscale di Downing Street ha già avuto l’effetto di far tornare gli acquisti sul mercato dei Gilt. Il rendimento a 10 anni è sceso dal 4,50% del 10 ottobre scorso a meno del 3,20% di giovedì mattina, prima dell’annuncio ufficiale della nuova legge finanziaria. Il bond a 50 anni, però, è il titolo che ha registrato più di tutti un boom.

Parliamo del Gilt 22 ottobre 2073 e cedola 1,125% (ISIN: GB00BLBDX619). Il 12 ottobre scorso aveva toccato il minimo storico ad una quotazione di poco superiore a 34, mentre giovedì mattina risaliva in area 55,40.

Boom bond a 50 anni a fine corsa?

In termini percentuali, una crescita di oltre il 60%. E tutto questo in appena cinque settimane, tra l’altro con lache dall’inizio di novembre si è messa a vendere sul mercato i Gilt con scadenze fino a 20 anni in portafoglio.

Il bond a 50 anni di Sua Maestà è l’esempio più lampante del recupero di credibilità sui mercati che si è già avuto sotto Sunak. Ma ciò sta avvenendo a seguito di una politica di austerità fiscale, i cui contraccolpi sull’economia britannica nel breve termine non saranno di certo positivi. In un certo senso, questo scenario macro negativo dovrebbe limitare i guadagni futuri dei Gilt. Anche perché l’inflazione nel Regno Unito è salita all’11,1% in ottobre, ai massimi dal 1981.

La Banca d’Inghilterra non potrà cessare il rialzo dei tassi d’interesse nei prossimi mesi.

Allo stato attuale, il bond a 50 anni offre un rendimento inferiore al 2,80%. Ad inizio pandemia, arrivò a rendere appena lo 0,35%. A fine 2013, invece, questa scadenza offriva il 3,60%. Dunque, siamo più vicini ai massimi che ai minimi toccati nell’ultimo decennio. Il boom di queste settimane è stato sostenuto dalla discesa dei rendimenti su tutti i mercati avanzati. Il decennale USA si è portato in poche sedute da oltre 4,20% al 3,75%. Lo spread BTp-Bund è sceso in area 190 punti, ai minimi dal maggio scorso. Un trend che si spiega con la decelerazione dell’inflazione americana e il timore che la stretta sui tassi delle banche centrali stia già mandando le grandi economie in recessione.

[email protected]