Asta BTp 30 marzo, nuova tranche del decennale e due CcTeu

Altra asta di BTp a medio-lunga scadenza per fine mese. In data 30 marzo, il Tesoro punta a raccogliere tra 7,5 e 9 miliardi di euro attraverso l’emissione di quattro titoli di stato. Ecco quali sono nel dettaglio:

BTp 1 aprile 2028, cedola 3,40% (ISIN: IT0005521981), sesta tranche, 2,5-3 miliardi;

BTp 1 maggio 2033, cedola 4,40% (ISIN: IT0005518128), nona tranche, 3-3,5 miliardi;

CcTeu 15 ottobre 2030, cedola spread 0,75% (ISIN: IT0005491250), dodicesima tranche, 1-1,25 miliardi;

15 ottobre 2030, cedola spread 0,75% (ISIN: IT0005491250), dodicesima tranche, 1-1,25 miliardi; CcTeu 15 aprile 2029, cedola spread 0,65% (ISIN: IT0005451361), diciassettesima tranche, 1-1,25 miliardi.

Soluzioni a medio-lungo termine

Non ci sono titoli di nuova emissione, bensì solo ulteriori tranche di bond già in circolazione sul mercato secondario. Al momento, il BTp a 5 anni tratta appena sotto la pari e a un rendimento del 3,45%. Una buona soluzione per chi volesse investire per un periodo né troppo breve e né troppo lungo. Questo bond dovrebbe garantire un rendimento netto reale positivo, cioè superiore al tasso d’inflazione medio nel quinquennio anche dopo aver pagato le imposte.

Quanto al decennale, la corsa nelle ultime sedute ha spinto la quotazione fin sopra 103. In cambio, il rendimento è sceso al 4,05%. Qui, il periodo d’investimento è certamente più lungo, ma al contempo si avrebbe modo di impiegare la liquidità a rendimenti non così facili da trovare in giro per un asset sicuro. Un drastico rialzo dei prezzi con la discesa dei tassi di mercato nei prossimi anni consentirebbe il disinvestimento con profitto.

In asta BTp due CcTeu

Infine, i due CcTeu. Trattasi di titoli di stato con cedola agganciata all’Euribor a 6 mesi. Quest’ultimo è salito al 3,28% alla fine della scorsa settimana, il livello più alto dalla fine del 2008. Il primo titolo con scadenza nell’ottobre 2030 offre uno spread dello 0,75%.

Al netto dell’Euribor, il suo rendimento attualmente risulta dell’1,07% sulla base di una quotazione di 97,76 centesimi al termine della seduta di ieri. Si confronta con il 3,70% del BTp dicembre 2030 con cedola fissa. Ciò implica che l’investimento diverrebbe profittevole con un Euribor a 6 mesi in media sopra il 2,65% da qui alla scadenza.

Quanto al secondo CcTeu in asta dopodomani, abbiamo uno spread dello 0,65% e una quotazione di 99,49 centesimi per un rendimento lordo alla scadenza, al netto sempre della componente Euribor, dello 0,73% contro il 3,59% offerto ieri dal bond ordinario con scadenza giugno 2029. In questo caso, l’Euribor medio nei prossimi sei anni dovrebbe essere almeno sopra il 2,85% per giustificare l’investimento, altrimenti s’inserirebbe in portafoglio un asset meno redditizio del titolo con cedola fissa.

L’andamento dell’Euribor è a sua volta legato all’inflazione nell’Area Euro. Da notare che i tassi di mercato sono stati negativi per anni fino alle medio-lunghe scadenze, poiché l’inflazione risultava sotto il target BCE del 2% e la Banca Centrale Europea teneva il costo del denaro bassissimo e iniettava liquidità sui mercati. Lo scenario è cambiato repentinamente lo scorso anno con l’esplosione dell’inflazione a seguito dei postumi della pandemia e della guerra tra Russia e Ucraina.

