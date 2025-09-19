Nuovo BTp Valore a 7 anni, collocamento dal 20 al 24 ottobre: ecco le caratteristiche del bond

E’ arrivato un annuncio a sorpresa del Tesoro, che riguarda l’emissione di un nuovo BTp Valore. Il collocamento si terrà da lunedì 20 a venerdì 24 fino alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Il bond è destinato esclusivamente agli investitori retail, vale a dire a quelli che definiamo nel gergo giornalistico “famiglie”. La sua durata è stata fissata in 7 anni, per cui arriverà a scadenza nell’ottobre del 2032. E anche in questo caso, il taglio minimo è di 1.000 euro. Questo significa che le prenotazioni potranno partire da tale importo o essere un suo multiplo.

Cedole step up e premio fedeltà

Anche il nuovo BTp Valore offre cedole crescenti, corrisposte dal Tesoro con cadenza trimestrale.

Il meccanismo di “step up” è di 3+2+2 anni. In breve, ci sarà un primo tasso di interesse valido per i primi tre anni. A seguire un tasso più alto per il quarto e il quinto anno. Infine, un tasso ancora più alto per il sesto e il settimo anno. Chi acquisterà il titolo nei giorni del collocamento e lo manterrà in portafoglio fino alla scadenza, riceverà un premio fedeltà pari allo 0,8% del capitale nominale sottoscritto.

Come prenotare un ordine

Venerdì 17 ottobre ci sarà la comunicazione dei tassi minimi garantiti e del codice ISIN provvisorio. I primi potranno essere rivisti al rialzo al termine del collocamento. Le prenotazioni potranno essere effettuate accedendo al proprio conto online, se dotato delle funzioni di home banking. Altrimenti, ci si può rivolgere alla filiale della banca o di Poste Italiane in cui si possiede un conto deposito per investire in titoli.

Il collocamento del nuovo BTp Valore arriva in una fase molto positiva per i titoli di stato italiani, i cui rendimenti risultano a premio sugli omologhi tedeschi solamente di 80-85 punti base (0,80-0,85%) per la scadenza decennale.

Il gap con gli Oat francesi, invece, si è del tutto azzerato. Non era mai accaduto da quando esiste l’euro. E stasera potrebbe arrivare la promozione del rating da parte di Fitch, il cui giudizio sui nostri BTp è ad oggi BBB con outlook positivo.

Nuovo BTp Valore a quale rendimento?

Il precedente collocamento esclusivamente retail risale al maggio del 2024 ed ebbe ad oggetto un bond della durata di sei anni. Il Tesoro offrì allora il 3,35% per i primi tre anni, il 3,90% per il secondo triennio. Il confronto con il nuovo BTp Valore non è facile, essendo da allora mutate le condizioni di mercato. L’unico vero riferimento è al rendimento attuale offerto dalla scadenza di sette anni. Si aggira in area 3,10%. Probabile che il Tesoro offrirà un premio su tale rendimento, così da attirare gli ordini e massimizzare il risultato. Il successo dell’emissione sfoltirebbe le emissioni lorde nella fine dell’anno e invierebbe a mercati e agenzie di rating un ennesimo segnale di solidità.

