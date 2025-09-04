Ecco il nuovo BTp a 7 anni, tutto quello che devi sapere sull’emissione di martedì 2 settembre

Martedì 2 settembre, il Tesoro ha raccolto 18 miliardi di euro con l’emissione di due titoli di stato. Uno è il nuovo BTp a 7 anni, il cui importo offerto è stato di 13 miliardi di euro contro richieste per 110 miliardi. Il bond ha scadenza in data 15 novembre 2032 e data di godimento del 9 settembre, che coincide con quella di regolamento dell’operazione. Un grande successo, che conferma l’appetibilità dei titoli di stato italiani non solo tra gli investitori domestici. Infatti, il Tesoro ha reso noto nel pomeriggio di ieri che il 77,5% delle assegnazioni è andato a beneficio di investitori stranieri.

Boom di ordini all’estero

Nel dettaglio, il Regno Unito ha inciso per il 26,2% degli ordini, la Scandinavia per il 10,8%, Germania, Austria e Svizzera per l’8,9%, la Penisola Iberica per il 7,5%, la Francia per il 5,8% e altri Paesi europei per il 4,4%. Ovviamente, il restante 22,5% è stato ordinato da investitori italiani. In totale, sono stati 300 derivanti da 35 stati. Quanto alla tipologia, il 41,6% sono stati fund manager, il 24,6% banche, il 23,7% banche centrali e istituzioni governative, l’8,9% fondi pensione e il 2,7% hedge fund.

Condizioni esitate dal collocamento

E veniamo alle condizioni offerte dal nuovo BTp a 7 anni. La cedola è stata fissata al 3,25% con un prezzo di 99,667, appena sotto la pari. Il rendimento lordo esitato è stato, quindi, del 3,33%. Una volta che il titolo sarà negoziabile sul mercato secondario, i prezzi potranno muoversi in ogni direzione. Non è detto che gli investitori individuali riusciranno ad acquistarli alle stesse condizione del collocamento. Ad ogni modo, su un lotto minimo di 1.000 euro nominali gli interessi annuali saranno di 32,50 euro. Al netto dell’imposizione fiscale, fanno 28,44 euro.

Su base semestrale, 14,22 euro.

Ovviamente, il rendimento sarà determinato anche dal prezzo di acquisto. Se resterà sotto 100, l’investitore percepirà un guadagno extra in conto capitale. Esso sarà incassato, tuttavia, solamente alla scadenza del nuovo BTp a 7 anni. Al contrario, l’eventuale acquisto sopra 100 determinerà una perdita o minusvalenza. C’è sempre la possibilità di disinvestire in anticipo, ma esponendosi ai prezzi di mercato.

Nuovo BTp a 7 anni per generare reddito

Questo bond può andare bene per coloro che puntano a riscuotere un flusso di reddito costante e adeguato, dato il basso rischio, per un periodo di tempo non eccessivo. Proprio grazie alla durata medio-lunga, la volatilità tende ad essere relativamente bassa anche nel caso di variazioni dei rendimenti sottostanti. In sostanza, il nuovo BTp a 7 anni si rivela un buon investimento per mettere a reddito la liquidità. Sul piano speculativo, invece, l’appetibilità risulta contenuta.

