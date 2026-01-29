Nuova partita IVA under 35? Arriva il bonus 500 euro fino a 18.000 euro annui

Il decreto Coesione ha previsto introduce una misura pensata per favorire l’avvio di nuove attività autonome da parte dei giovani. Tra i beneficiari rientrano anche i titolari di partita IVA che svolgono attività professionali in forma individuale. Il bonus 500 euro liberi professionisti è rivolto a soggetti con meno di 35 anni che decidono di mettersi in proprio in un momento iniziale delicato del percorso lavorativo.

Il requisito anagrafico è centrale: l’agevolazione è riservata esclusivamente agli under 35. A questo si aggiunge una condizione legata allo status occupazionale. Al momento di avvio dell’attività, e quindi alla data di apertura della partita IVA, è necessario risultare disoccupati.

Questa scelta normativa mira a sostenere chi entra nel mercato del lavoro autonomo senza una posizione lavorativa precedente in corso.

Il beneficio si inserisce in un quadro più ampio di politiche pubbliche che puntano a rendere più semplice e meno rischioso l’avvio di nuove iniziative professionali, riducendo l’impatto dei costi fissi iniziali che spesso rappresentano un ostacolo importante.

Bonus 500 euro under 35: attività ammesse e periodo di avvio

Non tutte le nuove partite IVA possono accedere all’incentivo. Il bonus 500 euro liberi professionisti è, infatti, limitato alle attività avviate in un arco temporale ben definito e in settori considerati strategici. Il periodo utile per l’avvio va dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025. Le aperture effettuate fuori da queste date non rientrano nella misura.

Sul fronte dei settori, il decreto individua ambiti legati allo sviluppo del Paese. Sono ammesse le attività connesse all’innovazione tecnologica, alla digitalizzazione dei processi e alla transizione ecologica. Si tratta di comparti che richiedono competenze specifiche e che sono considerati fondamentali per la crescita economica e ambientale.

Il bonus 500 euro liberi professionisti non è, quindi, un contributo generalizzato, ma uno strumento mirato. L’obiettivo è stimolare la nascita di nuove professionalità in aree capaci di generare valore nel medio e lungo periodo, favorendo allo stesso tempo l’occupazione giovanile qualificata.

Importo del contributo e durata dell’agevolazione

Dal punto di vista economico, la misura prevede un sostegno costante nel tempo. Il bonus consiste in un contributo mensile pari a 500 euro. L’erogazione può proseguire per un massimo di tre anni, offrendo così una copertura significativa nella fase di avvio e consolidamento dell’attività.

Calcolando l’intero periodo, il beneficio complessivo può arrivare fino a 18.000 euro. Questa somma rappresenta un aiuto concreto per affrontare spese come contributi previdenziali, strumenti di lavoro, formazione o costi di gestione ordinaria. Il bonus 500 euro liberi professionisti non è legato a una singola spesa, ma si configura come un sostegno al reddito dell’attività nascente.

La durata triennale consente di pianificare con maggiore serenità lo sviluppo professionale. Nei primi anni, infatti, i compensi possono essere discontinui e incerti. Un contributo fisso mensile riduce la pressione finanziaria e favorisce investimenti mirati alla crescita.

Bonus 500 euro liberi professionisti: come presentare la domanda

L’accesso al contributo passa attraverso una procedura specifica. La domanda per il bonus 500 euro liberi professionisti deve essere presentata tramite il servizio online dedicato, disponibile nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Per questa misura, il canale è riservato esclusivamente ai liberi professionisti.

Le finestre temporali sono già definite. Il servizio di invio delle richieste sarà attivo dal 31 gennaio al 2 marzo 2026. Al di fuori di questo intervallo non sarà possibile richiedere l’agevolazione. Il bonus 500 euro liberi professionisti segue quindi una logica a sportello con date precise, che richiede attenzione nella preparazione della documentazione.

Riassumendo