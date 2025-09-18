Uno dei difetti maggiori riscontrati nel mondo dei motori, e in particolare nelle auto elettriche, è l’elevato costo di questi veicoli di ultimissima generazione. Naturalmente, le problematiche che hanno accompagnato e continuano ad accompagnare la cosiddetta transizione elettrica sono diverse: dal prezzo delle auto, come già detto, alla mancanza di infrastrutture idonee per i rifornimenti; dalle prestazioni, soprattutto sulle lunghe percorrenze, alla durata delle ricariche.

C’è poi chi mette in dubbio il reale risvolto ambientale, contestando il continuo parlare di “auto green” quando si fa riferimento all’elettrico. Senza entrare in queste polemiche, oggi emerge chiaramente un cambio di passo da Bruxelles.

Tra le novità in arrivo, infatti, si parla di auto elettriche a basso costo, con prezzi a partire da 15.000 euro, così da rendere questi veicoli finalmente accessibili a tutti.

Novità auto elettriche: arrivano quelle a basso costo, le vuole Bruxelles

La novità è di quelle importanti, perché non riguarda i tradizionali incentivi per l’acquisto di nuove auto, ma il varo di una nuova categoria di auto elettriche. Una svolta che, soprattutto per il prezzo, potrebbe cambiare radicalmente il modo di guardare a queste vetture green.

Si parla, nello specifico, di auto elettriche da 15.000 euro, una cifra che le renderebbe davvero alla portata di tutti. Certo, si tratta ancora di un progetto in fase embrionale, ma è evidente che abbassando in maniera così drastica il costo di questi veicoli, la transizione elettrica potrebbe ottenere un impulso decisivo.

Ecco le novità dalla UE, piccole ed economiche

Tutto parte da valutazioni che vanno oltre il semplice passaggio dai veicoli a combustione a quelli elettrici.

Si parla infatti di un settore in cui l’Europa non deve solo pensare alla transizione. Ma anche a competere con altri Paesi, dove le auto elettriche sono già molto più diffuse.

È stata la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, a delineare un futuro in cui l’Europa sarà all’avanguardia nelle auto elettriche. Non solo auto in circolazione, quindi, ma anche produzione interna di e-car.

L’idea, come riportano diversi siti specializzati, riguarda il lancio di nuove vetture elettriche piccole ed economiche, pensate per un pubblico ampio. I nostalgici già immaginano un ritorno in chiave moderna di auto simbolo del boom economico, come la FIAT 500 o la 126. Piccole utilitarie, ma con motori elettrici di ultima generazione, non inquinanti e perfettamente in linea con le esigenze di mobilità sostenibile.