Zone rosse e focolai in Italia a causa della variante Delta: ecco dove sono

Da oggi, 13 settembre, nessuna Regione cambia colore. Solo la Sicilia resta ancora in zona gialla mentre Sardegna e Calabria l’hanno scampata grazie ai dati degli ultimi giorni pubblicati nel report dell’ISS.

Attualmente, a rischio moderato sono soltanto Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Provincia autonoma di Bolzano mentre tutte le altre Regioni sono a rischio basso, grazie all’RT medio nazionale in calo.

Focolai in Italia a settembre a causa della variante Delta

Nonostante tutto la guardia rimane molto alta, anche perché si segnalano dei focolai sparsi e sono state istituite delle zone rosse. Il primo focolaio a causa della variante Delta, si è sviluppato sull’isola di Ischia dove ha coinvolto 9 bambini che fanno parte di un gruppo di conoscenti. Ora ci sono anche una quarantina di persone in isolamento e solo nei prossimi giorni si procederà con il cluster infettivo. Un altro focolaio, riguarda l’ Ospedale San Paolo di Savona, anche se fortunatamente tutti i positivi sono paucisintomatici o asintomatici. Un altro focolaio si è sviluppato anche in una residenza per anziani in provincia di Cosenza, a Bocchigliero. Al momento sono circa 13 gli anziani contagiati, anche se nessuno ha sviluppato la forma grave della malattia. Un altro focolaio riguarda sei persone presso l’ospedale Santa Chiara di Trento, dove alcuni operatori sanitari sono risultati positivi.

Ci sono anche zone rosse locali

Oltre ai focolai, particolare attenzione anche alle zone rosse locali. Due comuni della Calabria, Fabrizia e Acquaro, nel Vibonese, saranno in zona rossa almeno fino alla giornata di oggi a causa dell’aumento dei contagi. In una nota si legge che: “si registra una situazione di criticità relativamente ai contagi tra la popolazione residente, con 38 casi confermati attivi, dei quali circa il 24% negli ultimi 8 giorni, con valori di incidenza superiori a 1000 per 100.000 abitanti”.

Zona rossa anche in un campo nomadi di via Carrafiello a Giugliano, in provincia di Napoli, dove è stato istituito il divieto di allontanamento fino al 15 settembre con tanto di presidio della polizia ai varchi di accesso.

