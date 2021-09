Zona Gialla: tutte le Regioni che rischiano il passaggio a settembre e possono cambiare colore

La Sicilia resta in zona gialla anche la prossima settimana mentre dal 6 settembre nessun regione dovrebbe cambiare colore. Un rischio maggiore ci sarà invece a partire dal 13 settembre.

Regioni che rischiano la zona gialla a settembre

In base a quanto emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale Iss viene confermato che l’Rt medio è di 0,97 e solo 4 regioni si trovano a basso rischio. Nel bollettino si legge: “Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in aumento al 6%, il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta leggermente al 7,3%”. In base alle regole del momento, si prevede il passaggio in zona gialla quando si supera la soglia di 50 nuovi casi positivi su 100mila abitanti e si superano il 10% dei posti in terapia intensiva e il 15% dei ricoveri nei reparti ordinari.

In sostanza sono 17 le regioni considerate a rischio moderato, circa 7 in più rispetto alla settimana scorsa. Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta sono considerate a rischio basso, nonostante la Sardegna presenti indicatori in aumento per i ricoveri in terapia intensiva e l’area medica ma vede una discesa dei casi rispetto alla settimana scorsa. In poche parole, la Sardegna non rischia la zona gialla dal 6 settembre ma potrebbe il 13 settembre, quindi saranno fondamentali i dati dei prossimi giorni. Secondo il report della Fondazione Gimbe, basato sui dati 25-31 agosto, la Sicilia e la Calabria sono sopra la soglia del 15% per l’area medica e la Sicilia e la Sardegna per la terapia intensiva. Dunque, la Sicilia resta certamente in zona gialla fino al 13 settembre poi potrebbe anche passare in arancione o rimanere gialla mentre Calabria e Sardegna rischiano il passaggio dal 13 settembre.

Pochi rischi fino al 13 settembre

In merito alle altre regioni, nessuna, al momento rischia il passaggio in zona gialla neppure il 13 settembre. Ad esempio, per quanto riguarda il Lazio, come si legge in una nota dell’Unità di Crisi della Regione: “Dalle ultime rilevazioni si conferma un parametro Rt a 0.83, in calo rispetto al precedente dato, e un’incidenza di 58 casi ogni 100mila abitanti, anche essa in calo. Prosegue la campagna di vaccinazione, nel Lazio raggiunta la quota di 4 milioni di cittadini che hanno completato il percorso di vaccinazione, pari ad oltre il 77% della popolazione con età superiore a 12 anni”. Si dovrà attendere il 20 settembre per ulteriori conferme.

