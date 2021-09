Zona Gialla: le regioni che rischiano di salutare la zona bianca dal 6 settembre, ecco dove aumentano i contagi

Dopo la Sicilia, che è passata in zona gialla dal 30 agosto, quali sono le regioni che rischiano seriamente di salutare la zona bianca dal 6 settembre o dalla settimana successiva?

Regioni in zona gialla dal 6 settembre: chi rischia dalla prossima settimana

In base agli ultimi dati dell’’Agenzia Nazionale dei servizi sanitari regionali (Agenas), sono almeno 5 le regioni che hanno visto l’aumento del tasso di occupazione delle terapie intensive: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, che toccano il 13% sia in Sardegna che in Sicilia. Abruzzo, Calabria, Campania, Sicilia, invece, presentano dati in rialzo per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, con la Calabria che arriva al 17% e la Sicilia al 23%. Il prossimo rapporto dell’ISS arriverà venerdì 3 settembre e chiarirà definitivamente quali sono le regioni a rischio che da lunedì prossimo finiranno in zona gialla insieme alla Sicilia, che ricordiamo dovrà restare in questa fascia almeno fino al 13 settembre. Addirittura, l’isola rischia di finire in zona arancione se i dati non miglioreranno.

Sardegna e Calabria potrebbero salvarsi ancora

Sul filo si trovano Sardegna e Calabria che di questo passo hanno possibilità di cambiare colore dal 6 settembre a meno di ribaltoni finali o ricalcolo delle percentuali. In base all’ultimo aggiornamento del 1 settembre, le due regioni si trovano poco sotto la soglia, per questo potrebbero salvarsi ancora almeno fino al prossimo monitoraggio che deciderà il cambio colore del 13 settembre. Va ricordato, infatti, che adesso per il cambio colore si tiene conto del tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 e posti letto in terapia intensiva, oltre che del numero di contagi settimanali su 100mila abitanti.

Sintetizzando: dal 6 settembre forse solo la Sicilia resterà in zona gialla mentre Calabria e Sardegna, sempre a rischio, dovrebbero salvarsi ma temere per la settimana successiva. Situazione in evoluzione anche in Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, dove sta salendo il numero di ricoverati nelle terapie intensive.

