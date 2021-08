Zona gialla: mascherine, ristoranti e Green Pass, cosa cambia dal 30 agosto

Da oggi, 30 agosto, la Sicilia torna in zona gialla ed è la prima regione a cambiare colore da giugno, quando in tutta Italia era scattata la zona bianca ovunque. A causa dell’aumento dei contagi e dei ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari, l’isola da oggi cambia fascia e dovrà sottostare a nuove regole e restrizioni, anche se rispetto alla zona bianca le differenze non sono molte.

Che cosa cambia in zona gialla, tornano le mascherine all’aperto

Dal 6 settembre a rischiare la zona gialla sono anche la Sardegna e la Calabria, ma dati certi arriveranno solo i prossimi giorni. Che cosa cambia, in sostanza, per chi passa in zona gialla? Tra le regole spicca quella della mascherina obbligatoria anche all’aperto. Chi si trova in una regione gialla dovrà indossare la mascherina anche nei luoghi aperti dove non ci sono assembramenti. Non è previsto nessun coprifuoco e sarà anche possibile raggiungere le seconde case fuori regioni.

Stessa funzione per il Green Pass

Cambia anche la regola per il limite di persone al tavolo al ristorante. In zona gialla, bisognerà rispettare il limite di 4 persone al tavolo a meno che non si tratti di conviventi. In merito al Green Pass la sua funzione non cambierà rispetto alla zona bianca e servirà sempre per entrare nei musei, cinema, testri, eventi, fiere, parchi a tema, congressi, sale gioco, palestre e piscine al chiuso, ristoranti, bar, pasticcerie al chiuso e dal 1 settembre per salire su treni, arei, navi e bus. In più in zona gialla cambia anche la capienza riferita agli impianti sportivi: “la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso“.

Di fatto, rispetto alla zona bianca, in zona gialla bisognerà indossare la mascherina anche all’aperto, sarà imposto il limite di 4 persone al tavolo nei ristoranti e bisognerà rispettare la percentuale imposta in base al decreto covid negli impianti sportivi. Per tutto il resto non ci sono grandi differenze con la zona bianca.

