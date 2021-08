Zona gialla dal 30 agosto: 3 Regioni rischiano il cambio colore a fine mese

Si torna a parlare delle Regioni che rischiano la zona gialla dal 30 agosto. La scorsa settimana la Sicilia ha rischiato seriamente di abbandonare la zona bianca ma si è salvata in extremis grazie ai dati di venerdì. La situazione, però, non è migliorata tanto che in 55 comuni siciliani sono scattate varie restrizioni tra cui l’uso della mascherina all’aperto e il coprifuoco proprio per evitare ulteriori peggioramenti.

Le Regioni a rischio zona gialla dal 30 agosto

La Sicilia, dunque, è di nuovo a rischio di passare in zona gialla dal 30 agosto, ma ovviamente solo i dati dell’Iss che arriveranno venerdì 27 agosto chiariranno tutto. Anche altre due regioni rischiano il passaggio. Sono la Sardegna e la Calabria che già la settimana scorsa erano a rischio e guardando ai dati attuali la situazione non sembra migliorata. Dunque dal 30 agosto, sono 3 le regioni che rischiano di passare alla zona gialla.

Andando a guardare i dati precisi, infatti, in Sicilia sono attualmente occupati il 9% dei posti letto in terapia intensiva e del 19% nei reparti ordinari, in Sardegna sono invece al 10% e 12% mentre in Calabria si parla del 7% e 14% per le aree non critiche. Con questi dati, dunque, Sardegna e Calabria possono ancora sperare nella salvezza mentre la Sicilia stavolta rischia davvero il passaggio.

La situazione nelle altre Regioni

Per quanto riguarda le altre Regioni, invece, nessuna al momento rischia di finire in zona gialla. Quasi tutte presentano più di 50 casi ogni 100mila abitanti ma restano invece più tranquilli i dati relativi ai ricoveri nei reparti.

Le Regioni che invece presentano anche i dati più bassi in merito ai casi settimanali sono il Friuli Venezia Giulia, con 48,50 casi, la Lombardia con 32,51, il Molise con 22,63, il Piemonte con 22,63 casi e la Puglia con 45,91 casi.

Di fatto, nessuna rischia seriamente il passaggio e almeno per la prima settimana di settembre la zona bianca sarà ampiamente confermata per quasi tutte le Regioni, tranne, appunto, la Sicilia.

