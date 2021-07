Zona gialla e cambio colore delle Regioni: ad agosto a rischio chi vaccina di meno gli over 60

Si avvicina il fine settimana e si torna a parlare di cambio colore delle Regioni, rischio zona gialla e nuovi parametri. Il 30 luglio arriverà il nuovo report dell’Iss con i dati settimanali relativi ai contagi regionali. Grazie ai nuovi parametri, che danno peso al tasso di ospedalizzazione e ai ricoveri in terapia intensiva, per dire addio alla zona bianca oltre ai 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti bisogna oltrepassare sia il 10% dei posti occupati nelle terapie intensive che il 15% negli altri reparti.

Colori delle Regioni dal 2 agosto

La Regioni non dovrebbero passare alla zona gialla nemmeno dal 2 agosto e tutte rimarranno in zona bianca anche la prossima settimana, visto che nessuna ha oltrepassato questi parametri. L’intenzione del Governo, infatti, è permettere alle regioni di rimanere nella fascia bianca almeno fino a dopo Ferragosto per non rovinare la stagione turistica in atto e che proprio ad agosto avrà il suo picco. La media nazionale è del 2% nelle rianimazione del 3% negli altri reparti.

Guardando, invece, solo al numero di contagi settimanali quelle che superano la soglia sono Sardegna con 125, Veneto, con 89, Lazio con 87, Toscana, 87, Sicilia con 86, Umbria con 75, Emilia Romagna con 70 e Liguria con 54. Grazie ai nuovi parametri nessuna finirà in zona gialla anche se superata la soglia dei 50 contagi su 100mila abitanti.

Chi rischia la zona gialla da agosto e gli over 60 non vaccinati

Per le prossime settimane, invece, se i dati dovessero peggiorare, a rischiare la zona gialla sono soprattutto Sicilia e Sardegna, dove il tasso di occupazione di posti letto sia per le rianimazioni che in area medica non critica arrivano al 5% e 8% in Sicilia e al 4% in Sardegna. A preoccupare, è il fatto che queste due regioni presentano una bassa copertura vaccinale per gli over 60 che sono anche quelli più a rischio ricovero: in Sicilia sarebbero il 20% gli over 60 che non hanno ricevuto una dose, seguita da Calabria e Sardegna con il 18 e 15%.

Ecco perché è fondamentale arrivare alla vaccinazione degli over 60 in temp brevi.

