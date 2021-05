Zona bianca e zona gialla: cosa cambia dal 1° giugno, le nuove regole

Nuove regole e riaperture per la zona gialla dal 1 giugno. Oltre all’avvio della zona bianca per le prime tre Regioni ossia Molise, Sardegna e Friuli Venezia Giulia a partire dalla stessa data, l’Italia riparte anche con nuove regole che ci portano dritto verso la normalità.

Riaperture dal 1 giugno, le nuove regole e riapertura ristoranti e bar

Che cosa cambia dal 1 giugno con le nuove regole della zona gialla riguardanti le riaperture dei ristoranti e bar anche al chiuso? I ristoranti e i bar potranno tornare a tenere aperti anche al chiuso. Si potrà consumare al bancone e mangiare anche all’interno dei locali ovviamente rispettando tutte le regole relative a mascherina e distanziamento.

Oltre alla mascherina obbligatoria, tranne quando si mangia o quando si sta al tavolo, i ristoratori dovranno definire il numero massimo di presenze in base ai volumi, saranno obbligatori dei punti per l’igienizzazione delle mani oltre al menù in plastica oppure usa e getta. Ogni tavolo dovrà essere staccato almeno un metro l’uno dall’altro. In merito alla consumazione al bar, il locale dovrà fare attenzione a far entrare un cliente alla volta in base alla dimensione del locale.

Nonostante tutto, secondo Roberto Calugi, direttore generale Fipe-Confcommercio:

“Bisogna stare attenti perché se l’emergenza sanitaria sta scemando, i problemi economici di chi lavora nel nostro settore non termineranno dall’oggi al domani: manca il personale e i locali dei centri storici sono allo stremo. Sono molto preoccupato per i centri storici delle nostre città dove il lavoro viene spesso svolto in smart working, cosa che penalizza molto bar e ristoranti. Altra componente è quella turistica che pesa per 8 miliardi di euro: anche se c’è una ripresa di quello nazionale, il turismo straniero è ancora molto esiguo. “

Zona bianca dal 1 giugno

Dal 1 giugno parte anche la zona bianca per Molise, Sardegna e Friuli Venezia Giulia. Dal 7 giugno toccherà a Veneto, Liguria e Abruzzo. Per tutte le altre la data sarà il 14 e il 21 giugno. In particolare, in base ai dati odierni, dal 14 giugno passeranno in zona bianca Lombardia, Piemonte, Lazio, Emilia-Romagna, provincia autonoma di Trento e Puglia e le restanti Regioni la settimana successiva.

Ricordiamo che nella zona bianca non esiste il coprifuoco, ristoranti, bar e gelaterie possono quindi rimanere aperte senza limiti rispettando le regole relative a mascherina e distanziamento. In zona bianca sarà anche possibile festeggiare i matrimoni senza numero limitato di invitati ma bisognerà avere il green pass. Sarà dunque possibile organizzare feste e cerimonie ma ogni ospite dovrà presentare il green pass che attesti l’avvenuta vaccinazione, il tampone negativo o la guarigione dal covid. In zona bianca riaprono anche sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò così come i parchi divertimento, che invece nella zona gialla riapriranno dal 15 giugno.

