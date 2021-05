Zona bianca senza coprifuoco, il calendario da giugno

I governatori delle Regioni hanno siglato l’accordo per eliminare il coprifuoco in zona bianca e riaprire le attività. Da giugno, come ormai noto, il paese si prepara alla zona meno rischiosa e ad una vera e propria ripartenza.

Nessun coprifuoco nella zona bianca da giugno

In una nota inviata dal ministro della Salute Roberto Speranza, si legge in merito alla decisione sul coprifuoco:

“Una volta che una Regione entri nella zona bianca, sarà superato il cosiddetto ‘coprifuoco’ e si potranno anticipare al momento del passaggio le riaperture delle attività economiche e sociali per le quali la normativa vigente dispone già la ripresa delle attività in un momento successivo”

Nulla di fatto, invece, per le discoteche che al momento non riaprono neppure in zona bianca. I governatori avevano chiesto delle linee guida precise sulla fascia bianca, considerando che da giugno almeno 12 regioni passeranno a questa fascia meno rischiosa ma c’erano ancora dei dubbi in merito alle regole qualora i contagi fossero risaliti. Massimiliano Fedriga aveva chiesto un incontro urgente anche per chiarire alcuni aspetti, come la consumazione al tavolo nei bar e ristoranti all’aperto. I governatori hanno chiesto anche di anticipare le aperture delle attività che dovrebbero riaprire da luglio, visto il calo dei contagi.

Il crono programma del mese di giugno e le regole

Dal 1 giugno passeranno in zona bianca Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia mentre dal 7 giugno toccherà a Veneto, Abruzzo e Liguria, forse anche l’Umbria, a cui seguiranno le altre regioni tra il 14 e il 21 giugno.

In Lombardia, secondo Fontana, ci sono i numeri da zona bianca ma la regione passerà solo dal 14 giugno in questa fascia insieme a Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Provincia di Trento, Calabria e Lazio.

Dal 21 giugno dovrebbe toccare anche a Toscana, Valle D’Aosta, Provincia di Bolzano, Campania, Sicilia, Puglia e Basilicata. Ovviamente tutto dipenderà dai dati e da come si evolverà la situazione.

In zona bianca insomma cadrà il coprifuoco e rimarranno valide solo le regole relative alla mascherina, il distanziamento e la sanificazione dei luoghi chiusi. Per tutto il resto non ci saranno limitazioni di sorta e i cittadini avranno l’opportunità di andare liberamente al bar, al ristorante, anche al chiuso, evitando però gli assembramenti. A poter riaprire saranno anche i parchi a tema, acquatici e centri benessere. Maggiori dettagli arriveranno entro giugno, verosimilmente quando inizierà il passaggio delle prime tre regioni verso la zona bianca.

Vedi anche: Zona bianca rafforzata: ipotesi se aumentano contagi, che cosa prevede

[email protected]