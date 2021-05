Zona bianca rafforzata: ipotesi se aumentano contagi, che cosa prevede

Da giugno molte regioni italiane saranno in zona bianca. Probabilmente entro la fine del mese, tutto il paese passerà nella fascia meno rischiosa, quella in cui tutte le attività sono aperte e non è previsto nessun coprifuoco. Le regioni, però, stanno pensando ad una zona bianca rafforzata nel caso in cui l’aumento dell’incidenza dei contagi superi 50 ogni 100mila abitanti.

Che cosa prevede la zona bianca rafforzata

Per adesso l’Italia è tutta gialla e questa già è una buona notizia. Da giugno, però, il paese si prepara progressivamente al passaggio verso la zona bianca con un calendario che parte dal 1 giugno (Sardegna, Molise, Friuli Venezia Giulia) il 7 giugno (Veneto, Abruzzo e Liguria) dal 14 o 18 giugno (Piemonte, Marche, Lombardia, Provincia di Trento, Umbria, Emilia Romagna, Lazio, Calabria) ed entro il 21 o 28 giugno tutte le altre (Provincia di Bolzano, Valle D’Aosta, Toscana, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia).

Le regioni si vorrebbero accordare per delle regole inerenti la zona bianca rafforzata ossia qualora i contagi superino 50 ogni 100mila abitanti. In quel caso, il coprifuoco scatterebbe a mezzanotte e si metterebbero in atto delle misure anti-assembramento come l’obbligo di consumare solo seduti al tavolo dei bar o ristoranti all’aperto e il divieto di sostare in piedi davanti ai locali. Ovviamente restano in piedi tutte le regole relative all’obbligo di indossare la mascherina, il divieto di assembramento e la distanza di sicurezza.

Evitare l’effetto Sardegna, coprifuoco a mezzanotte

Lo scopo è quello di evitare un “effetto Sardegna”. La regione infatti, passò in fascia bianca a marzo ma dopo tre settimane a causa dei contagi il passaggio in zona rossa fu inevitabile. Per questo motivo, i Governatori vorrebbero evitare che ciò che si ripetesse.

Le regioni, dunque, durante la Conferenza delle Regioni , potrebbero proporre una zona bianca rafforzata con il, in attesa che il 21 giugno venga abolito ovunque e alcune misure anti-assembramento. Restano in ogni caso sospesi tutti gli eventi come fiere e congressi ma anche discoteche e competizioni sportive al chiuso fino alle date stabilite del 15 e 1 luglio.

E’ possibile, però, che i Governatori chiederanno di riaprire le discoteche e i locali nella zona bianca e di allentare le misure come dare la possibilità ai cittadini di mangiare al tavolo in più di 4 persone oppure. A tal proposito il Green Pass potrebbe diventare molto importante, una sorta di lasciapassare per frequentare locali ed eventi. A luglio, infine, dovrebbe arrivare anche lo stop all’obbligo della mascherina obbligatoria all’aperto.

