Finalmente da metà giugno l’Italia potrebbe essere in buona parte in zona bianca. Gli ultimi indicatori, anche se ancora si attende il report in arrivo il 21 maggio dell’ISS, danno per certo un netto calo dei contagi e dell’incidenza su 100mila abitanti. Se tutto andrà bene e non ci saranno delle impennate dovute alle varianti, il nostro paese aspira alla zona bianca da metà giugno.

Zona bianca in Italia, il calendario da giugno

La zona bianca è da sempre molto ambita perché le restrizioni sono pochissime rispetto alla zona gialla. Gli unici accorgimenti da adottare sono la mascherina e il distanziamento. Per il resto è possibile uscire senza coprifuoco e anche le attività come bar, ristoranti e locali sono aperti, così come centri commerciali, palestre, cinema etc.

Grazie ad un calendario stilato dal Governo, è possibile sapere quali sono le date che aprono alle prossime riaperture. Le prime, come detto arriveranno dal 1 giugno, quindi il report di venerdì 21 maggio che anticipa il cambio colore delle Regioni dal 24 maggio non sarà ancora indicativo per questa fascia ma darà valide indicazioni in merito. Dalla prossima settimana, tutte le Regioni saranno ancora in zona gialla e anche la Valle D’Aosta, unica rimasta in arancione dovrebbe passare in giallo.

La zona bianca si può applicare a quelle Regioni che per tre settimane consecutive presentano uno scenario basso e un’incidenza di contagi inferiore a 50 casi su 100mila. Dal 1 giugno, se i dati rimarranno gli stessi, passeranno in fascia bianca la Sardegna, il Molise e il Friuli Venezia Giulia. Dal 7 giugno, invece, toccherà ad Abruzzo, Veneto e Liguria. Grazie al monitoraggio del 4 giugno e l’aggiornamento dei dati, sempre più Regioni avranno modo di passare a questa zona meno rischiosa.

Come cambiano i colori delle regioni con il nuovo sistema basato su incidenza dei contagi e ricoveri

Successivamente dal 14 giugno hanno buone chance di passare alla zona bianca anche Umbria, Lombardia, Lazio, Marche, Provincia di Trento e Bolzano, Emilia Romagna e Sicilia.Ancora lontane dall’obiettivo, ma ovviamente bisognerà vedere come andranno i dati nei prossimi giorni, sono la Campania, la Puglia, la Valle D’Aosta, la Toscana, il Piemonte, la Calabria e la Basilicata. Per queste Regioni bisognerà attendere dopo il 14 giugno.

Con l’entrata in vigore del nuovo decreto del 18 maggio, scattano anche le regole per l’attribuzione dei colori. Ci si baserà sull’incidenza dei contagi e sul tasso di ricoveri in ospedale. Con le nuove regole, di fatto, ci sarà meno rischio per le Regioni di passare in zona rossa o arancione anche alla luce della stagione estiva che prevede numerosi spostamenti da parte degli italiani. I Governatori avevano paura di ritrovarsi in estate a dover chiudere bar e ristoranti con pesanti ripercussioni.

Con le nuove regole, passeranno in zona bianca le regioni che hanno un’incidenza dei contagi inferiore a 50 ogni 100mila abitanti. In zona gialla le regioni in cui l’incidenza è pari a 50 e inferiore a 150, in zona arancione le regioni in cui l’incidenza è pari a 150 e inferiore a 250 e in zona rossa le regioni in cui i casi sono superiore a 250 ogni 100mila abitanti. In più, si legge che sarà affiancato da un “sistema di valutazione con indicatori precoci, idonei ad indicare un rischio di peggioramento nel breve termine”.

Vedi anche: Vaccini over 30, in quali regioni si può prenotare: ferie estive in base alla seconda dose

[email protected]