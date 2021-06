L’Italia va dritta verso la zona bianca. Da oggi, 14 giugno, anche Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e la provincia autonoma di Trento passano nella zona bianca dopo Abruzzo, Molise, Sardegna, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Umbria passate nella zona meno rischiosa tra l’1 e il 7 giugno scorso.

Le Regioni che passano in zona bianca il 14 giugno e le regole che cambiano

L’andamento dell’epidemia in Italia continua a migliorare e per 40 milioni di italiani la zona bianca è già realtà. Il passaggio finale del paese in zona bianca è previsto il 28 giugno. Il prossimo 21 giugno passeranno nella fascia bianca Sicilia, Marche, Toscana, Calabria, Basilicata, Campania e la provincia autonoma di Bolzano e infine la Valle D’Aosta il 28 giugno. A quel punto si potrà dire che tutto il paese sarà a basso rischio.

Che cosa cambia quindi per i cittadini? Restano in vigore le regole di distanziamento, divieto di assembramento, obbligo di mascherina anche all’aperto mentre sono previste molte meno restrizioni in merito alle attività.

Ad esempio, il coprifuoco è abolito del tutto e quindi ci si potrà spostare ad ogni ora senza limiti. Anche la visita a parenti e amici non ha più limiti di persone e orari all’interno della zona bianca.

Per quanto riguarda cerimonie ed eventi, è possibile organizzare matrimoni, cresime, comunioni e battesimi ma sarà anche obbligatorio presentare il famoso certificato di vaccinazione o un tampone negativo o il certificato di guarigione.

Nella zona bianca nessun limite per bar e ristoranti che possono tenere aperti all’aperto e al chiuso e non sono previsti limite di persone allo stesso tavolo all’aperto. In merito alle discoteche è ancora vietato ballare ma possono tenere aperte per attività di ristorazione.

Nessun limite neanche per le attività sportive all’aperto e per le palestre che possono tenere aperte così come i negozi nei centri commerciali.

Intanto secondo Massimo Andreoni, direttore di Malattie infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali:

“Le precauzioni sono indispensabili per evitare che il virus continui a circolare e possa diffondersi una nuova variante. Il virus continua a circolare, quindi dobbiamo fare attenzione e avere pazienza fino a quando avremo una condizione sotto controllo. Probabilmente dovremo aspettare l’autunno, visto che probabilmente ora avremo un piccolo rallentamento delle vaccinazioni per le decisioni prese dal governo dopo la questione di AstraZeneca”.

Ancora alcune zone rosse locali, dove sono

In merito alle zone rosse locali, nonostante ormai buona parte del paese sia in zona bianca, fino a date prestabilite alcuni Comuni restano in zona rossa. È il caso del Comune di Aritzo, in provincia di Nuoro, oppure Aidone, in provincia di Enna, Francoforte (Siracusa) e Valledolmo, che resteranno in zona rossa fino a giovedì 17, così come il comune di Prizzi, in provincia di Palermo.

Vedi anche: Vaccino Johnson&Johnson e AstraZeneca: piano delle regioni sulla seconda dose

[email protected]