C’è aria di grandi cambiamenti in casa Xiaomi. Dopo aver presentato ufficialmente il nuovo logo, il colosso cinese lancia il rollout del nuovo OS, stiamo parlando di HyperOS, il sistema operativo utilizzato dall’azienda per i suoi device. Ma quali sono gli smartphone che saranno aggiornati? Scopriamolo insieme.

Arriva HyperOS

Con l’aggiornamento ad Android 14, anche Xiaomi si aggiorna e lancia HyperOS. Si tratta di un lancio a livello globale che coinvolge anche l’Italia. I primi smartphone che saranno protagonisti dell’update in questione sono Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 12T e Xiaomi 11T.

Presto potrebbero aggiungersi alla lista anche altri modelli. La nuova personalizzazione targata HyperOS 1 prende dunque il posto di MIUI e segna una importante svolta per l’azienda asiatica. Come detto, di recente la società cinese ha presentato anche ile i cambiamenti non finiscono qui, visto che il produttore si è lanciato anche nel mondo dell’automotive presentando la sua prima autovettura, la SU7.

Si tratta di un’auto completamente elettrica che sta facendo molto discutere per le sue caratteristiche che la mettono in concorrenza con i big del settore. Tornando all’aggiornamento, ecco quelle che sono precisamente le build in rollout:

OS1.0.1.0.UMCEUXM (Xiaomi 13),

OS1.0.1.0.UMBEUXM (13 Pro),

OS1.0.5.0.UMAEUXM (13 Ultra),

OS1.0.2.0.UMFEUXM (13T),

OS1.0.3.0.UMLEUXM (13T Pro),

OS1.0.5.0.ULQEUXM (12T),

OS1.0.2.0.UKWMIXM (11T).

Tale aggiornamento porta con sè nuove e importanti novità relative a diverse funzioni che ora sono disponibili nei device offerti dall’azienda. L’upgrade è particolarmente consistente e lo si evince anche dal peso del download. Esso è infatti di oltre 5 GB e quindi per effettuarlo consigliamo di utilizzare la rete Wi-Fi e non consumare i dati del proprio piano internet mobile. A tal proposito ricordiamo che è uscita la classifica delle migliori compagnie telefoniche italiane per quanto riguarda la connessione a internet da mobile.

Xiaomi, le novità di HyperOS

Con l’upgrade in questione sono arrivate le nuove patch di sicurezza aggiornate a novembre 2023. Inoltre, sono offerti diversi cambiamenti. Ecco cosa si legge sul comunicato rilasciato dall’azienda in merito al nuovo OS:

“L’estetica globale trae ispirazione dalla vita reale e trasforma non solo l’aspetto ma anche la sensazione trasmessa dal dispositivo. Il nuovo linguaggio di animazione rende l’interazione con il dispositivo fluida e intuitiva. I colori naturali aggiungono luminosità e ravvivano ogni elemento del sistema. Il nostro nuovissimo carattere di sistema supporta più sistemi di scrittura. Il nuovo design dell’app Meteo non solo fornisce dati importanti, ma li presenta anche in modo visivo. Le notifiche si concentrano sulle informazioni importanti, presentandole nel modo più efficiente. Le tue foto sono opere d’arte sulla schermata di blocco, arricchite da molteplici effetti e rendering dinamico. Le nuove icone della schermata Home arricchiscono gli elementi familiari con nuove forme e colori. Il multitasking è ancora più semplice grazie all’interfaccia multifinestra aggiornata”.

Non mancano migliorie anche relative all’efficienza energetica e all’interconnessione tra i vari dispositivi. Insomma, Xiaomi ha fatto le cose in grande per offrire ai suoi utenti un sistema operativo ancora più performante e in linea con i progressi messi in atto dall’arrivo di Android 14. Per scoprire se il vostro device è pronto all’upgrade ed effettuare l’aggiornamento bisogna andare in Impostazioni di Sistema ed effettuare il seguente percorso: Impostazioni, Info Sistema, Versione di MIUI, Verifica aggiornamenti. Consigliato il backup prima del download.

I punti salienti…